PANOORIN: Jona, may operatic version ng 'Maghihintay Ako'

MAYNILA --- "Para tayong nasa simbahan. Ang galing!"

Ito ang reaksiyon ng mga host ng "Magandang Buhay" na sina Melai Cantiveros, Jolina Magdangal at Karla Estrada sa operatic version ni Jona sa sarili nitong pinasikat na awitin na "Maghihintay Ako."

Nitong Miyerkoles, Setyembre 30, sa pang-umagang programa ng Kapamilya Channel, bago ang solo niyang pag-awit ay tinuruan muna ni Jona ang host na si Melai kung paano ang pag-awit ng opera.

Matapos ang pagtuturo niya kay Melai, inawit ni Jona ang ilang linya sa "Maghihintay Ako."

Matatandaang nag-viral ang performance ni Jona ng "Queen of the Night" aria sa "ASAP" noong nakaraang taon.

Sa nakaraang panayam, inamin ni Jona na nag-aral siya ng classical music bilang preparasyon para sa concert kasama ang iba pang artist ng "ASAP Natin 'To."

Sa "Magandang Buhay," inamin ni Jona na may epekto sa kanyang boses ang hindi palagiang pag-awit dala ng pandemya.

Ani Jona, dahil sa walang palagiang praktis sa pag-awit ay tila "nangangalawang" ang kanyang boses.

"Ako rin po nae-experience ko siya lately kasi hindi na nga po kami every Sunday live sa 'ASAP' kung hindi isang linggo kaming nagte-taping and then one live na lang po ang ginagawa namin. So parang nababawasan po 'yung chance na magamit mo ang boses mo every week. Dahil quarantine ngayon mayroon kang other things na ginagawa, hindi mo medyo nagagamit ang boses. So medyo nangangalawang po siya," paliwanag ni Jona.

Dagdag pa ni Jona, nakakaapekto rin ang mga pagkaing bawal sa boses.

Payo ni Jona, makakabuting palagiang gamitin ang boses at kailangang siguraduhin na tama ang paraan sa pag-awit.

"'Yung mga sweets, 'yung bawal sa boses, ganoon po ang effect naggagaralgal. Ang kailangan po ay constantly gamitin natin ang boses natin, practice sa pagkanta. Even sa pagsasalita kailangan may placement para hindi nasisira ang voice," dagdag ni Jona.



Sa ngayon ay mapapanood si Jona sa "ASAP Natin 'To" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC tuwing Linggo.