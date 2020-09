PANOORIN: Ilang pasilip sa 'The House Arrest of Us' ng KathNiel

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Matapos ang kanilang anunsiyo gabi ng Martes, nag-trending ang bagong project ng KathNiel na "The House Arrest of Us."

Ramdam nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang kanilang pagkasabik sa proyekto. Malaking bagay, ayon sa dalawa, ang kanilang team at co-stars na kasama sa set.

Bukod sa cooking sessions at mga pa-piging sa set, kaliwa’t kanan din ang kulitan ng cast sa paggawa ng TikTok Videos.

Kasama sa pagti-TikTok sina Ruffa Gutierrez, Riva Quenery, at Gardo Versoza.

Sa halagang P499, mapapanood na ang 13-part digi-movie series sa KTX simula Oktubre 24. Makakakuha ng season pass ang mga bibili.

Tuwing Sabado, alas-2 ng hapon Manila time ang screening schedule nito.

Kasama sa season pass na ibibigay ang bonus features, 3 exclusive fancons, at accessible din ito worldwide.

May 10 porsiyentong discount ang mga maagang bibili ng season pass sa KTX sa Oktubre 15.

Kung bibili naman ng season pass mula Oktubre 16 hanggang 23 ay magkakaroon ng 5 porsiyentong discount.

Bukod sa "The House Arrest of Us" may ikinakasang digital concert si Padilla na pinamagatang "Apollo" sa Oktubre 11.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News