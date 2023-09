Erik Santos, ipinagdiwang ang ika-20 taon sa industriya

MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Eirk Santos ang kanyang ika-20 taon sa industriya at kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Sa programa, binalikan ni Santos ang kanyang buhay at karera sa showbiz.

Matatandaang nagsimulang makilala si Santos nang magwagi siya sa "Star in a Million" noong 2003.

Watch more News on iWantTFC

"Looking back parang kailan lang nanalo ako sa 'Star in a Million.' Siguro dahil mahal ko ang ginagawa ko as if hindi ako nagtatrabaho. Parang hindi ganun kahirap sa feelings na oh ang tagal na pala nun, 20 years na pala, two decades na pala 'yung nakakaraan. And yet parang ang bilis-bilis ng panahon maybe because I love what I do, 'yun nga parang 'di ako nagtatrabaho," ani Santos.

Para kay Santos, nanatiling ang kanyang pamilya ang inspirasyon at motibasyon niya para ipagpatuloy ang pagharap sa hamon bilang isang mang-aawit.

"Always family talaga. 'Yan ang aking motivation since the beginning. At alam niyo naman po na talagang family man ako, so I always offer everything to my family, especially to my parents. So 'yun ang naging inspiration and motivation ko sa lahat ng mga naging challenges ko sa nakaraang 20 years," ani Santos.

Nito lamang Agosto pumanaw na ang ama ni Santos, halos isang taon matapos bawian ng buhay ang kanyang ina.

"Ngayon ang nagmo-motivate sa akin, ang pinanghahawakan ko na lang sa lahat nang pinagdaanan ko ay 'yung faith ko talaga though nag-dwindle siya. Dumating rin 'yung time na nagtanong din ako, may konting tampo. Pero sa ganitong pagsubok sa buhay wala ka talagang kakapitan kung hindi ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi walang ibang makakatulong sa iyo para makaalpas ka sa mga challenges na ito kung 'di matibay ang pananampalataya mo kay Lord," ani Santos na ibinahagi rin ang alaala niya sa kanyang mga magulang.

Sa loob ng 20 taon sa industriya, ilan sa mga hindi makakalimutang karanasan ni Santos sa kanyang karera ay ang makasama sa concert sina Ogie Alcasid, Martin Nievera at Regine Velasquez, na isa rin sa hosts ng "Magandang Buhay."

Watch more News on iWantTFC

Malaki rin ang pasasalamat ni Santos na makahanap ng mga mabubuting kaibigan sa industriya tulad ni Jona na sorpresang dumating sa "Magandang Buhay."



Sorpresa rin ang naging pagdating ni Ogie Diaz na pinatotohanan ang pagiging mapagbigay at matulungin ni Santos na nakakasama niya sa mga tinutulungang charities.

Naging sorpresa rin para kay Santos ang pagdating sa studio ni John Prats, ang direktor ng kanyang concert na “MilEStone” na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena sa Oktubre 6.

"Itutuloy ko ito because this concert will be in honor of not only my mom but my dad," ani Santos.

Watch more News on iWantTFC

Nagpadala naman ng video message para kay Santos ang kanyang mga kapatid na sina Ron at Dang at kanyang mga kaibigan na sina Frenchie Dy, Pinky Tobiano, Angeline Quinto at KC Concepcion.

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC