MANILA -- Kapamilya stars Coco Martin and Jodi Sta. Maria are excited for the FPJ's Ang Probinsyano Pasasalamat Tour in the United States.

In a video clip released by B617 Management, Martin said he is looking forward to thank all the Filipinos in the US for supporting "FPJ's Ang Probinsyano," which concluded last month.





"Sobrang excited na makita ang mga kababayan natin siyempre sa Amerika dahil dalawang taon mahigit na hindi kami nakalabas ng bansa. Saka ito 'yung pagkakataon para makapagpasalamat talaga kami ng sobra sa pagsuporta nila sa lahat ng palabas sa ABS-CBN, lalong-lalo na sa 'Ang Probinsyano,'" Martin told reporters before boarding his departure.



"Siyempre susulitin namin 'yung muling pagkikita namin ng mga kababayan natin," he added.

Joining Martin and Sta. Maria are members of Task Force Agila -- Michael de Mesa, Raymart Santiago, Bassilyo, Smugglaz, Jay Gonzaga, John Medina, Sancho delas Alas and Marc Solis. The tour will be hosted by Eric Nicolas.

"I am really looking forward to this series of shows na mayroon tayo sa United States of America and I am excited also na makita 'yung mga kababayan natin na nandodoon. At siyempre makapag-abot din ng pagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at suporta na ibinibigay nila sa ABS-CBN," Sta. Maria said.

After the tour, Martin and Sta. Maria will shoot their upcoming film "Labyu With An Accent," which is an official entry to 2022 Metro Manila Film Festival.

"Ibang-iba ito sa 'Ang Probinsyano' na ginawa ko. Talagang gusto namin feel-good, masaya, nakakatawa, alam mo 'yung makakapagpagaan sa buhay ng mga tao, sa mga Filipino. Sana po suportahan natin ang lahat ng mga pelikulang ginagawa ngayon para sa Metro Manila Film Festival," Martin said.

"Nag-shoot na kami ng ilang mga eksena dito sa Philippines," Sta Maria added.

"Taos-puso kaming nagpapasalamat and I really do hope na maramdaman ninyo 'yung pagmamahal namin sa inyo sa mga bagay na tulad ng mga shows, ng mga pelikula na gusto naming ibigay sa inyo, they deserve only the best from ABS-CBN," the actress said.

Produced by Star Cinema, “Labyu With An Accent” is one of the two ABS-CBN films that will be part of the 2022 MMFF alongside Vice Ganda and Ivana Alawi’s “Partners In Crime.”

