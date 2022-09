Barbie Imperial sa mga bashers: 'Hindi nga ako kabit'

MANILA -- Itinanggi ni Barbie Imperial na siya umano ang dahilan sa paghihiwalay nina Carlo Aquino at nobya nitong si Trina Candaza.

Sa kanyang pinakabagong vlog, binasa ni Imperial ang ilan sa mga hindi magagandang komento tungkol sa kanya.

Giit ni Imperial na kamakailan lang sila gumawa ng pelikula ni Aquino, samantalang hiwalay na ito kay Candaza noon pang nakaraang taon.

“Teh, kailan ba sila naghiwalay? Kailan ba naghiwalay sina Carlo at Trina? Last year pa. Tapos nagka-movie kami ni Carlo this year lang. Ako na naman sinisisi niyo,” tugon ni Imperial.

Nitong Mayo, ibinahagi nina Imperial at Aquino na magsasama sila sa pelikulang "I Love Lizzy."

“Parang ’yung mga tao gigil na gigil na maging kabit ako ‘no? Parang every time na may nagbi-break, ako talaga. Pero wala namang proof na ako talaga 'yon. At saka, hello! Sinabi ko na ito sa last vlog ko, hindi nga ako kabit. Hindi, okay?” dagdag nito.

Bago matapos ang kanyang vlog, inamin ni Imperial na naapektuhan pa rin siya sa tuwing makakabasa ng mga pambabatikos.

"To be honest, siyempre tao lang din naman medyo nakakaapekto rin siya ng mood. ...But ako kasi, I make sure na hindi siya pumapasok sa utak ko, lahat ng mga sinasabi ng mga tao. And siyempre matagal-tagal na rin ako sa showbiz, kaya medyo sanay na rin ako,” ani Imperial.

May payo rin si Imperial sa mga tulad niyang nakakaranas ng online bashing.

“Parang konting mali lang sa social media mapapansin ka talaga. For me konting tip lang na like if you know kung ano ang totoong pagkatao mo, if you know na hindi naman totoo ‘yung mga sinasabi nila, basahin mo lang. If mali talaga ‘yung ginawa mo, I think magandang way din ‘yun, kahit sobrang sakit ng mga sinasabi ng tao. Ako kasi kapag bina-bash nila ako tapos alam ko na mali ako, and then ang daming taong magko-comment about doon sa ginawa ko, parang gagamitin ko siyang way para mag-improve ako lalo. Kasi hindi naman lahat ng bashers nandiyan lang para saktan ka. Kumbaga ‘yung ibang bashers, (para sa) character development,” ani Imperial.

“So, ako very thankful ako na may mga nangba-bash sa akin, especially kapag may something about me na hindi tama. Kasi mas nako-correct ko siya. At lagi kong gustong patunayan sa kanila na, okay, if you’re saying this about me, panoorin mo ako mag-i-improve ako,” pagtatapos ng aktres.

