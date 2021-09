Mula sa Instagram ni Vice Ganda

Tila handa na ang komedyante at host na si Vice Ganda na bumuo ng kaniyang sariling pamilya at ikasal matapos aminin sa podcast nina Jugs Jugueta at Teddy Corpuz na naiisip na na ang ganitong posibilidad.

Sa kaniyang panayam sa “Soundtrip with Jugs & Teddy”, ikinuwento ni Vice ang mga nangyari sa kaniyang buhay pag-ibig noon na halos magpaniwala sa kaniya na wala nang magmamahal sa kaniya ng tunay at buo.

Lalo pa itong nakaramdam ng lungkot nang unti-unti nang magpakasal ang mga kasamahan sa “It’s Showtime.”

“Unti-unti nang nagsi-sink in sa'kin na impossible yata. Pero mayroon pang manipis na manipis na hibla ng pag-asa na di ko talaga binibitawan, 'Te, meron to.' Antayin ko,” bulas ni Vice.

Aniya, gusto rin niya mabago ang tawag sa kaniyang komedyante ng lover, partner, at parent.

Ikinagulat ito nina Jugueta at Corpuz at tinanong si Vice kung seryoso na ito sa ideya ng pagiging magulang.

“Kino-consider ko na talaga siya. Gusto ko na maging parent. Kasi dati, 'no, not my thing.' Hindi ko kayang mag-alaga ng bata. Tapos eventually nag-grow sakin yung pagkagusto ko sa bata dahil sa 'Showtime', sa mga Star Cinema na ginagawa kong pelikula,” pag-amin nito.

Dagdag pa ng komedyante, pakiramdam niya ay kaya na niya bumuhay ng bata at mukhang magiging mabuting magulang din umano siya.

Sinundan niya ito ng pag-amin na nae-excite siya sa ideya na maaari siyang magpakasal sa hinaharap lalo pa’t maraming sumusuporta sa pagmamahalan nila ng nobyong si Ion Perez.

“Pero nae-excite na rin sa konsepto ng...oh my God one of these days baka magpakasal ako. Nae-excite ako. Lalo na pag nararamdaman ko na ang daming nagsu-support sa love namin sa isa't isa. Kinikilig ako,” paglalahad pa ni Vice.

Ibinahagi din ng “Everybody, Sing!” host kung paano nagsimula ang love story nila ni Perez na una niyang nakasalamuha sa noontime show.

Pag-amin ni Vice, inaprubahan niya ang pagiging “Kuya Escort” ni Perez noon dahil naga-gwapuhan siya rito ngunit hindi umano pumayag ang management.

Inilaban aniya si Perez upang makuha pero nilinaw niya hindi niya pa noon natitipuhan ito: “Gusto ko 'yung lalaki na iba ‘yung dating niya. Hindi Hashtags, hindi rin BidaMan, ‘yung ganun. Nago-grow din. Naku-cute-an din ako paunti-unti, pero ‘di ko talaga siya bet agad.”

May dine-date noon si Vice ngunit tingin na ng mga kaibigan nito na mas okay si Perez dahil mukhang mabait at sinsero.

Sinabi rin ng komedyante, kahit na lumalabas-labas na sila ni Perez noong simula ay may kinikita pa rin itong ibang lalaki.

“Wala kaming spark. Hindi ko nararamdaman yun. Pero nagagwapuhan ako sa kanya. Alam mo ‘yung nilalandi ko siya kasi siyempre malandi ako ‘di ba, pero hindi malalim. Hindi agad. Slow burn kumbaga, tapos ang ganda nung pumutok,” paliwanag ni Vice.

Ngunit nagbago ang pananaw ni Vice nang pumunta sila Hong Kong kasama ang mga kaibigan at si Perez.

Nalasing umano ito at umamin sa ilang miyembro ng Hashtag na nasasaktan siya sa ginagawa ni Vice na tila pinaglalaruan lamang siya.

“Nung nagkalasingan na, nag-confess na si Ion na ‘bakit ganun si Meme parang di ko alam kung trip niya ko o di niya ko trip...parang pinaglalaruan niya ko.’ Tapos na-hurt siya. 'Hindi kasi ako ganun eh. Kung friends lang, eh di friends lang.' Naha-hurt daw kasi siya,” pag-alala ni Vice.

Unti-unti ay napansin niya ang mabuting kalooban ni Perez at napagtanto na si Perez ang deserve niyang tao.

“Ang deserve ko talaga, ‘yung matino, ‘yung mabait. Para naman akong tanga...dasal ako nang dasal sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng mamahalin, bigyan mo naman ako ng magmamahal sa ‘kin pero pinipili ko naman ‘yung hindi ako mahal. ‘Yung ‘di naman mabait, mabuti sa akin. Tapos eto, ‘yung mabuti nasa harapan ko tapos hindi ko naman pinapansin,” ani Vice.

Dahil na rin sa pagiging mabuting tao at totoo ng nobyo, hindi pumayag si Vice na ilihim sa publiko ang relasyon nila kahit pinagbawalan umano noong una ng management.

“Yan ‘yung nangyayari sa akin dati, ‘yung mahal ko ‘yung tao tapos nasasaktan ako kasi hindi niya ako kayang ipagmalaki. Tapos ngayon ginagawa ko kay Ion,” sambit nito.

“Kung ano ‘yung deserve niya, ‘yun ang ibibigay ko sa kanya. Kaya dedma kahit ipatawag ako ng management, papagalitan na naman ako. Sasabihin ko na talaga jowa ko si Ion.”

Magtatatlong taon na ang relasyon ng dalawa. Matatandaang Oktubre 2019 nang kumpirmahin nina Vice at Ion ang kanilang relasyon sa 10th anniversary ng "It's Showtime."

