Mula sa Instagram ni Kiray Celis

“Ngayon sabihin niyong hindi ako maganda! Ngayon niyo ko labanan!”

Ito ang pabirong hirit ng aktres na si Kiray Celis sa mga netizen nang ipakita sa publiko ang pagpapa-tattoo ng kaniyang nobyong si Stephan Estopia ng kaniyang mukha sa dibdib nito.

Sa kaniyang Instagram posts at isang vlog, mababakas ang labis na katuwaan ni Celis sa ginawa ng kasintahan -- na tanda aniya ng “forever” na pag-iibigan.

“Forever na ito! Pinatattoo ng boyfriend ko ang mukha ko! Panizzz! Haba ng hair ko! Walang sisihan ha?!” saad ni Celis sa isa sa mga post niya.

Hindi rin aniya siya nababahala sa kasabihang naghihiwalay din ang magkakapareha na nagpapa-tattoo ng karelasyon.

“Sabi nila, kapag pinatattoo mo daw ang isang tao lalo na kapag karelasyon mo, maghihiwalay din kayo. Pero di naman nakadepende sa relasyon ang tattoo,” pahayag ng aktres. “Nasa sa inyo parin yun. Babalikan ko kayo lahat pag kasal na kami! HAHAHAHAHA! Paanisss!”

Kuwento ni Celis, matagal nang sinasabi ni Estopia na ipapa-tattoo ang kaniyang mukha ngunit hindi niya akalain na tototohanin pala ito ng boyfriend niya.

“Thank you for everything at mahal na mahal kita daddy,” ani Celis.

Para naman kay Estopia, wala siyang pagsisisi sa ginawa dahil alam umano niya na ang girlfriend na ang makakasama niya hanggang dulo.

“Ikaw na hanggang sa dulo..Hindi magsisisi. Hindi magbabago..Kaya, kapag mahal mo, ipa-tattoo mo,” saad nito.

Base sa mga kuha, hindi pa tapos ang buong tattoo ni Estopia at mata pa lamang ni Celis ang natatapos.

“Mata mo palang to, sunod naman buong pangalan mo, buong mukha mo. Tapos mga anak natin. Mahal na mahal kita sobra sobra sobra Mommy @kiraycelis!”

Inanunsyo nina Celis at Estopia ang kanilang relasyon noong 2019.