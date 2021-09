Mitoy Yonting, pinasok ang pagbebenta ng milk tea

MAYNILA -- Hindi itinatanggi ng mang-aawit na si Mitoy Yonting na naging malaki ang epekto ng pandemya sa kanyang karera.

Nakapag-ipon man, ramdam pa rin ni Yonting ang matinding epekto ng pandemya, bagay na ibinahagi niya sa pinakabagong vlog ng talent manager at batilang manunulat sa showbiz na si Ogie Diaz.

Watch more on iWantTFC

"Pero ngayong panahon na ito medyo sanay na lang. Hindi ko na lang binubuwisit ang sarili ko kasi nga biruin mo since March last year, talagang as in 'yung trabaho pasingit-singit," ani Mitoy na isang raket lang noong nakaraang taon ang nagawa niya mula nang magkaroon ng pandemya.

Ayon kay Mitoy, sa kabila ng hamon ng pandemya, nagagawa niya pa rin ang ngumiti dahil naniniwala siyang napagdaanan niya noon ang pinakamasakit at pinakamadalim na bahagi ng kanyang buhay.

"Kaya lang siguro nakakangiti ako hindi naman sa pagmamayabang pero 'yung darkest day at darkest hour, naranasan ko na 'yon. Nalagpasan ko 'yon. Nalulungkot pa rin kami pero nalagpasan ko 'yon. So itong pandemic, nandito pa naman tayo humihinga. Mga kamag-anak, mga mahal sa buhay nandito, sama-sama kahit paano walang nagkakasakit. Positive thinker ako eh," ani Yonting.



Sa ngayon, pinasok ni Yonting ang pagbebenta ng milk tea. Ani Yonting, higit sa tulong pinansiyal na nadudulot ng bagong negosyo ay ang sayang hatid nito na mayroon silang napagkakaabalahan ng kanyang misis ngayong panahon ng pandemya.

Ayon kay Yonting, siya ngayon ang driver ng kanilang rolling milk tea at misis naman niya at kanilang pamangkin ang nagtitimpla ng inumin.

Nang matanong ang saloobin sa paniniwala ng iba na kung nagbebenta na ang isang personalidad ay kapos na ito sa pera, sagot ni Yonting: "Tanggap ko 'yon kung ano ang isipin niyo. Oh 'di kung wala na akong pera, o 'di ito gumagawa ako nito. Ako masaya ako magkakapera ako rito."

"Tanggap ko na 'yon kung anuman. Minsan hindi mo alam ang timing."

Sa ngayon, mga aral sa buhay ang mas natutunan pa ni Yonting dahil sa pagdating ng pandemya.

Mas naging malapit din aniya ang kanilang pamilya sa isa't isa.

"Ang pandemic huwag nating isipin ang puro negatibo, puro kamalasan ang ibinigay -- hindi. Mas marami 'yung magandang itinuro sa akin. Masaya ang buhay kung papasayahin natin," ani Yonting.

Nito lamang Abril, napasama si Yonting sa seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC