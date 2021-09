Jaya, magbabalik-trabaho sa Amerika

Halos tatlong buwan matapos magdesisyon na magtungo sa Estados Unidos kasama ang pamilya, ibinahagi ni Jaya na maayos ang kanilang kalagayan doon.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Jaya na bagamat hinahanap-hanap niya na ang Pilipinas ay maayos at masaya sila ngayon sa Amerika.

"Madaling mag-adjust kasi paroo't parini naman kami rito. And the kids grew up coming back and forth sa Washington. Malamig na ulit so masaya," ani Jaya.

Sa ngayon ay balik-eskuwela na sa pampublikong paaralan sa Amerika ang mga anak ni Jaya na sina Sab at Dylan.

Maliban sa pag-aalaga sa kanyang mga anak ay abala rin ngayon si Jaya sa gawaing bahay.

"Sanay na sanay at masaya ako dahil form of exercise ko na ang maglinis. Maliit lang naman ang aming tahanan pero ako talaga ang nagma-manage pagdating sa linisan. So ehersisyo siya kumbaga,"

ani Jaya.

Paliwanag ni Jaya malaking tulong ang ehersisyo at tamang paggabay ng doktor sa pagkakaroon niya ng Type 2 Diabetes para maiwasan ang iba pang kumplikasyon tulad ng sakit sa puso.

"Sa akin ang exercise ko since few weeks lang ako mag-gym I work out with my kids and my husband. Ang ginagawa ko ay two hours. Basta ang importante you are always checking your food intake. Pero siyempre may katigasan ng ulo minsan, nag-i-indulge like ice cream or whatever, pero hindi naman siya bawal, huwag mo lang gagawin palagi. Kailangan ingat sa food," ani Jaya.

Sa ngayon, ibinahagi ni Jaya ang muli niyang pagbabalik sa trabaho Amerika.

"Sa awa ng Diyos dito naman I am going to be working very soon. So dito muna po ako. Sa lahat po ng mga Kapamilya nating nanonood, na-mi-miss ko na rin po kayo at mahal na mahal ko kayo," ani Jaya.

Ayon sa post niya sa Instagram, magkakaroon ng concert si Jaya kasama si Jay-R sa Seattle sa Disyembre 2.

