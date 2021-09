Trending sa social media ang “Everybody, Sing!” ng ABS-CBN nitong nakaraang weekend matapos ang reaksyon ng mga netizen sa orihinal na format ng game show ni Vice Ganda. ABS-CBN

Pinag-usapan sa social media ang special episode ng “Everybody, Sing!” nitong nakaraang weekend kung saan ipinakita ang unang eksena sa community game show noong wala pang pandemya.

Nag-trending ang “100 Songbayanan Special” na palabas ni Vice Ganda kung saan 100 haircutters ang sumabak sa iba-ibang laro para sa P2 milyong premyo sa jackpot.

Tatlo lamang sa 10 awiting pinahulaan ang nakuha ng mga ito sa kanilang laro na kinunan bago pa ang pademya, kung saan nag-uwi pa rin nila ng P300,000 na kanilang paghahatian.

Ngunit bukod sa mas malaking papremyo at mas madaming kasali, tila nagustuhan din ng mga manonood ang mas magandang interaksyon ni Vice sa “songbayanan.”

Ayon sa isang netizen, lalo niyang na-miss ang buhay bago nagkaroon ng pandemya dahil special episode.

“Watching @everybodysingph tonight & I must say na talagang nakakamiss ung life pre-pandemic. Panahong hindi pa uso ung face mask, face shield, barriers, social distancing then ung mga shows is may audience pa tapos may interaction pa bet. Hosts & guests,” saad nito.

Maging ang set at produksyon ng “Everybody, Sing!” ay pinapurihan ng mga manonood online.

“I think this is one of the best episodes in the history of the show, with lots of contestants, back-up dancers, everything. And it's better if the pandemic could have not happened. Kudos to the producers,” komento ng isang fan sa YouTube.

“Ang saya mas malaki ang papremyo kung di lng nagka covid at di nawala prangkisa ng ABS-CBN sana maging maayos na ang lahat para mas masaya ang lahat,” hirit naman ng isa pa.

Sa darating na weekend, 100 na mga tindera sa palengke ang makaka-KANTAmbayan at ka-kwentuhan ni Vice Ganda patungo sa P2-million jackpot round.

Papalapit na rin ang season finale ng “Everybody, Sing,” na dapat ay noong Marso 2020 pa ipinalabas. Una itong umere noong Hunyo 5 kung saan 25 imbes na 100 ang bilang ng “songbayanan” at P500,000 naman ang jackpot prize.

Anim na songbayanan na rin ang nanalo ng jackpot prize sa community singing game show: ang community pantry volunteers, massage therapists, teachers, PUV drivers, call center agents, at factory workers.

Mapapanood ang “Everybody, Sing!” sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC ng 7 p.m. sa Sabado at 7:30 p.m. sa Linggo.