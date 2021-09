MAYNILA -- Magkasabay na nagparehistro sina Coco Martin at Julia Montes para makaboto sa halalan sa susunod na taon.

Ito ang ibinahagi ni Montes sa post niya sa Instagram nitong Miyerkoles ng umaga.

Sa clip na inilabas ni Montes, makikita na pagparehistro sila ni Martin sa isang mall. Hinikayat din nila Montes at Martin ang publiko na magparehistro at bumoto para sa 2022.

Sa caption, isang quote tungkol sa kapangyarihan ng tao na baguhin ang mundo ang ibinahagi ni Montes.

Si Montes ay bahagi ngayon ng sikat na serye ng ABS-CBN na FPJ's Ang Probinsyano" kung saan bida si Martin.

Ginagampanan ni Montes ang karakter ni Mara, ang sinasabing "huling pag-ibig" ng bidang karakter ng serye na si Cardo Dalisay (Martin).

Sina Montes at Martin ay ilan lamang sa mga personalidad na rehistrado na at handa na sa kanilang pagboto para sa susunod na halalan.

Nakapagparehistro na rin sa iba't ibang distrito ang ilan pang mga personalidad tulad nina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo Gary Valenciano, Michael de Mesa, Jed Madela, Arlene Muhlach, Maxine Medina, Dani Barretto, Claudia Barretto at iba pang Star Magic artists.

Nitong Oktubre ay nakiisa ang mga buitin na sina Robi Domingo, Ria Atayde, Donny Pangilinan, Dominic Ochoa, Edward Barber, Heaven Peralejo at iba pa sa isinagawang #HALALAN2022: Andito Kami Para Sa 'Yo voters' registration campaign na inorganisa ng Star Magic, ABS-CBN News, Bayan Mo I-Patrol Mo at Commission on Elections.

Layon nito na ipaliwanag at hikayatin ang mga kabataan na magparehistro para sa nalalapit na halalan.

