Jameson Blake, nais makilala bilang isang gamer

MAYNILA -- Nais ng aktor at miyembro ng Hashtags na si Jameson Blake na makilala rin sa pagiging gamer.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Setyembre 29, inamin ni Blake na maliban sa paglilibang, iniisip niya na maari ring pagkakitaan ang pag-stream ng kanyang paglalaro.

"Since nasa bahay lang tayo, I try to build up my Facebook community. I started streaming. Nakikita ko 'yung ibang artista, nagba-vlog na, nag-i-stream na. So parang ginawa ko rin, to interact with the fans and entertainment din habang nasa bahay ako. I'm starting to build that community, at the same time maging source of income para sa akin in the future," ani Blake na mayroon ng higit 300,000 tagasunod sa Facebook.

"Yun actually ang ginagawa ko, online games, video games and ano pang puwedeng gamitin so I can interact with the fans. 'Yung funny games, puwedeng horror, parang ganoon. It's just like another way of vlogging din. They can see what you're doing sa daily life mo at the same time you're playing something, parang entertaining din talaga" dagdag niya.

Ayon kay Blake, shooting games ang kadalasan niyang nilalaro. Nais niyang maging magaling kahit sa isang laro at makilala bilang isa ring gamer.

"I want to be good at one game muna para mapansin din ako at some point, kasi gamer din ako since I was a kid. I just want to parang accomplish 'yung part na 'yon na gamer din partly, pero hindi naman as a whole as person na gamer na gamer. Pero I want to achieve something na magaling din ako mag-games," aniya.

Pag-amin ni Blake, malaki ang naitutulong ng pagiging artista sa pagiging gamer.

"Siyempre kung artista ka tapos nagge-games ka so parang bonus din. You just join the two of them, you can enterain and play at the same time. Maximize 'yung talent," aniya.