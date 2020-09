Gloc-9, naglabas ng bagong awiting 'Tanan' kasama si Lirah

MAYNILA -- Inilabas ni Gloc-9 nitong Lunes, Setyembre 28, ang opisyal na lyric video ng bago niyang awitin na may pamagat na "Tanan."

Ibinahagi ito ni Gloc-9 sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang YouTube page.

Sa kanyang bagong isinulat na awitin ay nakasama ni Gloc-9 ang mang-aawit na si Lirah.

Ang "Tanan" ay kuwento ng dalawang nagmamahalan na pinaghiwalay dahil sa magkaibang estado ng kanilang buhay.

Ang awitin ay tungkol sa babaeng naghihintay ng kasagutan kung bakit hindi tinupad ng kanyang mahal na puntahan siya sa kanilang pinag-usapang tagpuan, at isang lalaking natupad ang nais na laging nandiyan para sa minamahal nang kitilin ang kanyang buhay.

Buhos naman ang papuri at mga positibong komento sa pinakabagong awitin ni Gloc-9 o Aristotle Pollisco sa totoong buhay.

Ayon naman sa ilang netizen, nakakakilabot ang istorya ng bagong awitin ni Gloc-9.

There are times when I want to turn this account into a Gloc-9 stan account. What a master storyteller! https://t.co/SUmbVmxVSQ