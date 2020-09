Daniel Padilla, abala sa paghahanda sa unang digital concert

MAYNILA -- Abala na ang aktor na si Daniel Padilla sa paghahanda para sa kanyang unang digital concert na "Apollo: A Daniel Padilla Digital Experience" sa Oktubre 11 sa pamamagitan ng KTX.

Ito ang ibinunyag ng ina ni Daniel na si Karla Estrada sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Setyembre 29.

"Sobrang busy sila. Of course, si Daniel knowing him masyadong ano 'yon, mabusisi. At saka ang mga kanta niya, siya ang namimili at kung maari siya na lang lahat. Kasama diyan ang kanyang Johnny Moonlight Production, ang galing nila. Iba na ang utak ng mga kabataan talaga," ani Karla.



Ayon kay Karla, malaki ang pasasalamat niya na sa gitna ng pandemya ay nagagawa pa rin ng anak na magbigay saya.

"Alam mo, deserve kasi talaga ni DJ. Ang dami pa niyang hindi nagagawa. At least sa gitna ng pandemya ay nagagawa pa rin natin ang magpasaya," ani Karla.

Pag-amin ni Karla ang anak niya mismo ang nagdesisyon na ibenta ang tiket para sa nasabing concert sa mas mababang halalga para aniya ay marami ang makapanood.

"Sobrang mura ng ticket at siya rin ang nag-decide niyan, sabi niya murahan niyo lang para marami talaga ang makapanood. Maganda itong ideya na ito kasi kung sa bahay ka lang habang nagre-relax kayong family ay makakapanood na kayong lahat. Pati lahat ng kasambahay na gustong manood ng concert ni Daniel ay chance na ito. So, marami talaga ang mapapasaya," ani Karla.

"Ako, I'm very happy. Ang daming projects na nakaabang. Hindi lang kay Daniel, of course, sa KathNiel together," dagdag ni Karla patungkol naman sa tambalan nina Daniel at nobya nitong si Kathryn Bernardo.

Ayon kay Karla, parte rin ng concert ni Daniel ang Jose Carlito band ng kapatid ni Daniel na si JC Padilla.

Bilang ina, hindi matatawaran ang saya at pagmamalaki ni Karla sa panganay na anak.

"I'm so proud. Lagi kong sinasabi, alam mo hindi lang naman ako ang makakapagsalita. Nakaka-proud talaga na kuya kasi si DJ, naging madali para sa akin lahat sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Mas nakikinig na ang mga magkakapatid, nagkakaroon na sila ng pag-uusap sa pamumuno ni Daniel," ani Karla.

Sa KTX mabibili ang tiket para sa inaabangang digital concert ni Daniel na magaganap sa Oktubre 11.

Noong 2018, naganap ang huling concert ni Daniel sa Araneta Coliseum.