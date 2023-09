1MX Sydney music festival, inaabangan na

Watch more News on iWantTFC

AUSTRALIA - Nag-aabang na ang marami sa gaganaping 1MX Sydney music festival sa Australia. Layon nitong maghatid ng musika at saya sa mga Pinoy at iba pang lahi.

Idaraos na ang 1MXSYD music festival sa Horden Pavillion sa Moore Park, Sydney, Australia sa October 8.

Official poster ng 1MXSYD music fest

Mga bigating performers at singers mula Australia at New Zealand ang magtatanghal kabilang sina William Singe, Dani Im, Keenan Te at Milky Day.

But wait there's more! Kasama nila ang ilan sa pinakasikat na performers sa Pilipinas gaya nina KZ Tandingan at May-May Entrata. Kasali rin ang 'Ben and Ben' na inaabangan ng fans. At siyempre, ang tinitiliang PPop group na Bini.

8-concert in one event ang tiyak na magbibigay-saya sa mga manonood. Mala-pista ang experience dahil tampok din ang food stalls na magbebenta ng iba-ibang Asian cuisines.

Trending na ang 1MX related posts sa Tktok at Instagram. Excited din dito ang dalawang Sydney-based Pinoy social media influencers.

“I was really excited kase at the time kaya I made a video about it. Naging effective siya kase nagkaroon siya ng 100k views and then sobrang daming naging interactions even sa IG as well...talagang nakakatuwa,” sabi ni Social Media Influencer RJ ‘Justine’ Omela.

“I am pretty sure I have like 100k views...And then I am going to be doing interview soon and I am gonna be getting like flyers and stuff from 1MX to like share out and give out so it engages the community more and like I get to speak about it more and...and promote it more,” kwento naman ni Social Media Influencer Angelica 'Angelikurr' Esperida Patterson.

Masaya at proud din sila Angelikurr at Jjustine na dahil sa concert naging daan sila at ang social media platforms nila na ma-promote ang Filipino culture sa kanilang mga followers.

Sa mga gustong ma-experience at mapanood maaaring mabili ang ticket ng 1MXSYD music festival sa ticketek.com.au sa pamamagitan ng After Pay 'Book Now, Play Later' plan. May discount din kung sa online bibilhin ang ticket.

