'Magandang Buhay', live na nagbalik sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC

MAYNILA -- Muling nagbalik ang "Magandang Buhay" sa pamamagitan ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWantTFC

Simula Lunes, Setyembre 28 ay mga bagong episode ang live na live na mapapanood kasama pa rin ang mga host na sina Karla Estrada, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

"Grabe na momshies. Sumobra na ang excitement ko, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Pero momshie, papshie at anakshie sa buong family na nanonood ngayon - yes, live na live po tayo," ani Jolina.

"Yes, all new and all fresh episodes ang makikita niyo araw-araw. 'Yan ang ating pagsasaluhan," dagdag ni Jolina.

Pag-amin ni Karla, ibang saya ang dala nang muling pagbabalik sa "Magandang Buhay."

"Napakasarap sa puso na makasama namin kayo live na live. Siyempre nag-uumapaw ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa aming mga momshie. Kaya sa ating panibagong kuwentuhan at buhay na buhay ang ating tawanan," ani Karla.

Nagpasalamat naman si Melai sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa programa.

"Maraming salamat sa inyo. Naluluha kami sa sobrang excitement at ito na nga mga bagong kuwento ang ating pagsasaluhan at tiyak na kapupulatan ng aral," ani Melai," ani Melai.

Pag-amin ng tatlo, sobrang na miss nila ang kanilang trabaho sa pang-umagang programa ng ABS-CBN.

Para sa unang live episode ng "Magandang Buhay," ang mang-aawit na si Erik Santos ang kanilang kasama.

Matatandaang pansamantalang natigil ang "Magandang Buhay" noong Mayo dahil na rin sa tuluyang pagpapasara ng Kongreso sa ABS-CBN.

Nitong Hulyo hanggang noong nakaraang linggo ay mga nakaraang episode ng "Magandang Buhay" ang ipinapalabas sa pamamagitan ng Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Narito ang live na live na pagsasama nina Karla, Melai at Jolina sa pagsisimula ng mga bagong epiode ng "Magandang Buhay."