Babae sa viral video greeting ni Cesar Montano, nagpakilala na

MAYNILA -- Lumantad na ang 'di umano'y babaeng kasama ng aktor na si Cesar Montano sa nag-viral niyang video greeting para sa isang kagawad noong Oktubre 2018.

Sa Facebook nitong Setyembre 26, inilabas ni Dolly Anne Carvajal ang video message sa kanya ni Cesar para sa kanyang kaarawan.

"Huwag mong kakalimutan na mayroong Buboy, Cesar Montano, na nagmamahal at nagdarasal ng iyong safety and good health, 'yan! I love you, BFF Dolly!" ani Cesar.

Sabay turo sa kanyang likuran kung saan naroon ang isang babae.

"BFF, 'yung talent ko, nandidiyan na. Sandali, bakit may damit na ito, ah?"

Naging tugon naman ng babae: "Kakabihis ko lang. Siyempre, wholesome tayo ngayon. Happy birthday, Mare. We love you!" ayon sa babae.

Dagdag pa ni Cesar: "Next time, 'yung isa kong talent na available na. ‘Yon talaga, daring ‘yon. Next time na lang ‘yon. Love you, BFF Dolly Anne. God bless you and your entire family. We love you!”

Ayon sa ulat ng PEP, Maria Socorro ang pangalan ng babaeng kasama ni Cesar.

Matatandaang noong September 2018 ay tuluyang pinawalang-bisa ng korte ang kasal ni Cesar sa aktres na si Sunshine Cruz.

Si Cesar at Sunshine ay ikinasal noong 2000. Mayroong tatlong anak na babae sina Sunshine at ang aktor.

Sa ngayon ay masaya si Sunshine sa relasyon nila ng kanyang nobyo na si Macky Mathay.