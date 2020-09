'She's a legend': Lola ni Enrique Gil pumanaw na

Inanunsiyo nitong Sabado ng aktor na si Enrique Gil ang pagpanaw ng kaniyang lola.

Sa Instagram, nag-post si Gil ng mga retrato kasama ang kaniyang "abuelita," na inilarawan niya sa caption bilang isa sa "coolest grandmas in the world."

"I’m lucky to say i have the coolest grandmas in the world and im not just saying that. my abuelita acted like she was just our age," sabi ni Gil sa caption.

"Even cooler, she’s a legend, a rockstar, and the sexiest and funniest abuela ever," dagdag ng aktor.

Pinagluluksa din ni Liza Soberano ang pagpanaw ng lola ng kaniyang nobyo at on-screen partner.

Screengrab mula sa Instagram Stories ni Liza Soberano.

Sa kaniyang Instagram Stories, nag-post si Soberano ng retrato kasama ang pamilya ni Gil.

"Rest in peace with our creator, Abuelita. You fought long and hard. I'm sad we didn't get to see you one last time," ani Soberano.

Nangako rin si Soberano na aalagaan umano niya si Gil gaya ng ipinangako sa lola nito.