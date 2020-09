'Salamat sa pagdaan sa buhay ko': Kakai inalala si Mario Maurer

Retrato mula sa Instagram account nina Kakai Bautista (@ilovekaye) at Mario Maurer (@mario_mm38).

Inalala ni Kakai Bautista ang pagkakaibigan nila ng Thai actor na si Mario Maurer, na nakatrabaho niya sa isang pelikula 8 taon na ang nakalilipas.

Sa kaniyang Instagram account, nag-post kamakailan si Bautista ng video clip mula sa episode ng "Gandang Gabi Vice" kung saan nag-guest silang mga cast member ng 2012 movie na "Suddenly, It's Magic."

Sa naturang video, mapapanood ang pagpuri ni Maurer sa pagkanta ni Bautista.

Sa caption, ikinuwento ni Bautista ang hirap na dinaranas dahil sa kawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya.

"The past week wasn't really that good. [I] lost too many bookings because of certain unavoidable reasons... tapos na akong umiyak sa kakaisip sa bayarin," sabi ni Bautista.

Nakatulong aniya para gumaan ang kaniyang pakiramdam ang pag-alala kay Maurer, na pinuri niya dahil sa mabuting ugali nito.

"Mario was really kind and authentic. He was good to me until the end," ani Bautista.

"Ang sarap ng feeling kapag naalala kita, puro masaya lang nagpaflash sa utak ko. Salamat sa pagdaan sa buhay ko," dagdag ng aktres.

Bilang pagtatapos sa kaniyang caption, sinabi ni Bautista na kahit ano ang mangyari ay marami pa ring kabutihan sa mundo.

Oktubre 2012 nang ipalabas ang "Suddenly It's Magic" na pinagbidahan ni Maurer at Erich Gonzales.