Mula sa Instagram ni Neri Naig at video ni Tonskie Elsisura

Tuloy na ang reception para sa kasal ng nag-viral na bride na si Cherry Pie Purisima mula sa Cebu matapos totohanin ni Neri Naig ang pangako nito sa bagong kasal na pinag-usapan sa social media.

Sa kaniyang bagong post, sinabi ni Naig na nakausap ng ng business partner niya sa Cebu ang bagong kasal at nakapag-usap na sa restaurant na Jeju Samgyupsal para doon ituloy ang naudlot na reception.

“Yehaaaay! Nakausap na ng business partner ko sila Cherry Pie at nakapag meeting na sila sa @jejusamgyupsal kanina para ayusin ang naudlot nilang reception,” saad ni Naig.

Ayon pa sa kaniya, excited na siya para sa mag-asawa dahil magiging espesyal pa rin ang kanilang pag-iisang dibdib.

“Super excited na ako para sa mag-asawa esp kay Cherry Pie. Deserve ng lahat ng kababaihan na maging mala prinsesa sa kanyang kasal. Minsan lang 'to!” ani Naig.

“Syempre ang pinakamahalaga yung nagmamahalan sila ng kanyang kabiyak. Simple man ang reception o magarbo, ang importante ay kung ano ang laman ng kanilang mga puso.”

Matatandaang pinag-usapan si Purisima sa social media dahil sa kaniyang sinapit sa mismong araw ng kaniyang kasal.

Tinakbuhan kasi ito ng wedding coordinator kaya pagdating sa reception matapos ang kasal ay walang kahit anong nakahanda para sa bisita. Napaupo at napaiyak sa isang tabi si Purisima dahil umano sa kahihiyan.

Nakita ni Naig ang balita at nakisimpatya kay Purisima dahil minsan din aniya siyang ikinasal at alam niyang ayaw ng lahat na ma-stress sa mismong selebrasyon.

Kaya naman sinabi nito na handa siyang sagutin ang reception ng kasal ni Purisima lalo pa’t may alam na restaurant si Naig sa Cebu.

“Kung sino po ang nakakakilala sa bride, pakisabi po, message po ako or my partner @jonahcbautista. Kami na bahala sa reception niya. Malapit lang naman ang @jejusamgyupsal sa lugar nila. Dun na natin ganapin ang reception nyo,” sambit nito.

Maging ang wedding cake at programa sa reception ay sasagutin na rin umano nina Naig bukod pa sa regalo na ibibigay sa bride.

“Sagot na rin po namin ang cake, may emcee ka na rin po para may program po ang reception nyo. May pabaon kaming @terra.ph accessories @_veryneri_ beddings @veryneri_sleepwear gift from @saturdaydress para sa bride,” ani Naig.