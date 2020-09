Angelica Panganiban, Kapamilya pa rin kahit tigil-soap opera na

MAYNILA--Magpapaalam na ang aktres na si Angelica Panganiban sa paggawa ng mga soap opera.

Nabanggit ito ng aktres ilang araw bago mag-premiere ang “Walang Hanggang Paalam” sa Kapamilya network.

Kasabay niyan, nilinaw ng aktres na hindi pa siya magpapaalam sa ABS-CBN.

"Gusto ko nang magpaalam sa larangan ng teleserye, so maraming salamat sa lahat ng nagawa kong projects sa ABS, I am not leaving ABS-CBN, pero siguro hanggang dito na lang ang trabahong gagawin sa soap opera. Oh, di ba, ang sarap panoorin dahil huling project ko na ito," ani Panganiban.

Nakaplano sanang kunan sa iba’t ibang bansa sa Asya at Africa ang serye, na tinrabaho ng Dreamscape Entertainment pero napurnada ito dahil sa pandemya.

“Nakarating kami ng Thailand, nakapag-shoot pa kami ng one day doon, tapos tuloy dapat sa Cambodia, India tapos sa finale pupunta sana kami sa South Africa. We retained the original story, in terms of bigness and action sequences, pareho pa rin,” ani Manny Palo, direktor ng serye.

Mensahe ng serye na masmakikilala ng isa kung sino ang mas mahalaga at tunay na nagmamahal sa isang tao.

Para sa aktor na si Zanjoe Marudo, blessing na maituturing ang serye.

"Importante sa akin itong project na ito, isa ito sa masasabi ko na suporta sa akin, sa kompanya sa ABS na patuloy pa ring nagbibigay ng dekalibreng palabas sa mga Pilipino," ani Marudo.

Sa Lunes, Setyembre 28, ang premiere ng "Walang Hanggang Paalam." — Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News