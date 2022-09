'Everybody, Sing!': Mga mall sales cleck wagi ng P70,000

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Wagi ng P70,000 ang 100 na mall sales clerk na sumalang sa "Everybody Sing" ngayong Linggo.

Sumatotal, nakakuha sila ng 85 seconds matapos ang 5 rounds ng mga mini challenges para makuha ang jackpot na P1,000,000.

Nakuha ng mga mall sales clerk pitong kanta sa jackpot round tulad ng "Bongga Ka Day", "Ipagpatawad Mo", "Sigurado", "Mr. Right", "Malaya", "Kembot" at Boy.

Bigong makuha ng grupo ang "Pangarap", "Better World", at "Lagi" at hindi nakuha ang jackpot.

Kasama pa rin ni Vice Ganda sa palabas ang bandang Six Part Invention na siyang kumakanta ng mga awitin para sa laro.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

