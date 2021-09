Si John Lapus ang nanalo sa “Squid Game: Extra Life” ng “It’s Showtime”. ABS-CBN

Matapos ang tatlong survival challenge, si John “Sweet” Lapus ang natirang matatag sa lahat ng kalahok ng special segment na “Squid Game: Extra Life” ng “It’s Showtime” nitong Sabado.

Sa huling laro, nakatapat ni Lapus ang internet sensation na si Dante Gulapa sa “Wheel of Balance” game kung saan kinakailangan maglakad ang dalawa sa pabilog na bar habang nakapiring.

Unang sumabak si Gulapa at natapos ang challenge sa loob ng 54.62 seconds, ngunit mas naging mabilis si Lapus na nakuha ang pink flag sa loob lamang ng 17.63 seconds.

Dahil dito, ang direktor at host ang nakapasok sa segment ng noontime show na “Madlang Pi-Poll” para maglaro kasama si Ryan Bang. Sa huli, nanalo si Lapus ng P40,000 sa interactive game show.

Mula sa 6 na kalahok, 4 na lamang ang natira sa ikalawang challenge noong Biyernes sa laro na halaw sa trending Korean thriller series ng Netflix na “Squid Game.”

Nagwagi sina Lapus at Gulapa kontra kina Hero Angeles at Izzy Aragon sa tug of war challenge upang umusad sa huling challenge.

Nauna nang naalis sa kompetisyon ang Pabebe Girls at "Pinoy Big Broither" housemates na sina Joj at Jai Agpangan nang matalo sa Red Light, Green Light stop-dance game noong Huwebes.

Patok sa publiko ang bagong Netflix K-thriller na nag-trending pa noong Lunes sa Twitter Philippines.

Ang 9-part na serye ay kabilang din sa listahan ng top spot sa mismong streaming platform kasama ng "Hometown Cha-Cha-Cha" at British teen drama "Sex Education."