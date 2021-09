Mula sa Instagram ni Carlo Aquino at ng Netflix Philippines

Muntikan na maging parte ng trending Korean thriller na “Squid Game” ang aktor na si Carlo Aquino.

Ito ang inamin ni Aquino sa kaniyang Instagram Stories kasama ng retrato na inilabas niya noong June 2020 mula Hwang Dong-Hyuk, direktor ng nasabing Netflix series.

Sa nasabing handwritten note, nagpasalamat si Hwang sa effort ng aktor at umaasa itong makakatrabaho niya si Aquino sa hinaharap.

“A handwritten note from a brilliant director. Wooop!! Couldnt be more excited to work with you guys once this pandemic is over,” saad nito sa caption.

Sa inilabas niyang IG story nitong Huwebes, inamin ni Aquino na dapat sana ay kasama siya sa “Squid Game.”

“This was supposedly a role for #SquidGame,” saad ng batikang aktor.

Samantala, inihayag ni Beatrice Candaza, kapatid ng partner ni Aquino na si Trina, na dapat ay gagampanan nito ang isang role sa palabas ngunit nagkaroon ng travel restrictions dahil sa pandemya.

Kung sakali, sasamahan sana ng aktor ang South Korea-based Filipino actor na si Christian Lagahit na isa sa mga 456 players sa serye.

Lumabas si Lagahit sa Episode 4 bilang Player 276.

Sa kaniyang Instagram account, nagbahagi si Lagahit ng ilang retrato sa set at kasama ang ilang co-star ng series.

Bago ang "Squid Game," lumabas din si Lagahit — na isang English teacher sa Korea — sa Korean sci-fi film na "Space Sweepers."

Patok sa publiko ang bagong Netflix K-thriller na nag-trending pa noong Lunes sa Twitter Philippines.

Ang 9-part na serye ay kabilang din sa listahan ng top spot sa mismong streaming platform kasama ng "Hometown Cha-Cha-Cha" at British teen drama "Sex Education."