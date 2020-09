Regine Velasquez, walang pagsisisi sa paglipat sa ABS-CBN

MAYNILA -- Hindi nagsisisi si Regine Velasquez sa desisyon niyang lumipat sa ABS-CBN.

"Not at all. Kapag nga tinatanong ako, ‘do you regret it?’ I don't. I will never regret anything," ani Regine sa #LiveWithG3 ni G3 San Diego.

“It was my decision to go back to ABS, because I wanted to experience something else, something new. I wanted to work with the people that I used to work with before but was not able to anymore because of the whole GMA-ABS thing. I just wanted to experience that,” ani Regine.

Sa kabila ng pandemiya at ang 'di pagbigay ng bagong prangkisa ng Kongreso sa ABS-CBN, iginiit ni Regine na malaki ang pasasalamat niya sa mga nagawa at naranasan bilang isang Kapamilya.

“Before the pandemic, I was able to experience it naman, eh. Ang dami kong nagawa before, hindi na nga nabigay 'yung renewal ng ABS, marami naman akong nagawa. Also, in a way parang nabuhayan ako ulit kasi, first of all, I was singing, parang na-maximize ulit ang pagiging singer ko because I was doing 'ASAP' every single week. Like in one show, I would sometimes have three numbers. So, that’s a lot. And I was so looking forward to performing every Sunday," ani Regine.

Matatandaang Oktubre 2018 nang lumipat si Regine sa ABS-CBN. Kasunod nang pagpirma niya ng kontrata ay naging parte si Regine ng "ASAP."

"When I came back to ABS-CBN, I was given 'ASAP.' I became part of this whole family na in the beginning I thought I would have a hard time but then they just welcomed me with open arms. Everybody just welcomed me and I had a wonderful time," ani Regine.



At kahit pa wala na sa free TV, iginiit ni Regine na patuloy ang kasiyahan na nakakasama pa rin ang pamilya niya sa "ASAP" na napapanood ngayon sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

"I am still having a wonderful time even though wala na kami sa free TV. But whenever we see each other and kapag magte-taping kami or magla-live kami, we are just so happy to be back on stage and to be able to sing to each other. It's a wonderful feeling," ani Regine.

Sa huli, mensahe ni Regine sa kanyang mga tagahanga na lahat ay lilipas din.

"Siguro damihan pa natin 'yung prayers, wala namang problema na hindi natatapos, walang pagsubok na hindi natatapos. This will also end. We don't know when and how but definitely it will end," ani Regine.