Jolo Revilla, may mensahe para sa kaarawan ng amang si Bong Revilla Jr.

MANILA -- Ibinahagi ni Jolo Revilla ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang ama na si Senator Ramon "Bong" Revilla Jr.

Sa Instagram nitong Biyernes ng umaga ay nag-post si Jolo ng kanyang larawan kasama ang ama.

"Happy birthday, Papa! Sa paglipas ng panahon, hindi kumukupas ang iyong kagwapuhan at kakisigan dahil hindi ka natanda (sana all!). Ngayong sumapit na naman ang iyong kaarawan, alam ko na ang tanging hiling mo lamang ay ang simpleng kaligayahan na makapiling si Mama, kaming mga anak mo at iyong mga apo sa espesyal na araw na ito. Alam ko rin na wala kang ibang nais hilingin kundi matapos na ang pandemyang ito upang hindi na mahirapan ang ating mga kababayan," ani Jolo.

Ayon kay Jolo, ang magandang kalusugan ng kanyang ama ang hiling niya para sa kaarawan nito.

"Sa marami mo pang taon na darating, hangad ko na magkaroon ka pa ng lakas ng pangangatawan, talas ng isipan at pusong nag-aalab upang ipagpatuloy ang iyong paglilingkod sa bayan. Salamat sa patuloy mong pagmamahal at pagiging sandigan ng ating pamilya kaya nalagpasan natin lahat ng unos na dumating sa atin. Alam ko, ano pa mang pagsubok ang kaharapin natin ay tiyak malalagpasan ng ating pamilya dahil matatag at 'di matitibag ang haligi ng ating tahanan -- ikaw iyon, Papa! Mahal na mahal ka namin! Salamat sa biyaya ng iyong buhay!" ani Jolo.

Matatandaang nito lamang Agosto ay nag-positibo ang senador sa coronavirus.

Sumailalim sa pagsusuri ang senador at ang kanyang pamilya matapos na mag-positibo ang isa sa kasamahan nila sa bahay.

Noong Marso, isang staff ni Reviilla ang namatay dahil sa COVID-19.

Nito lamang simula ng buwan ay kinumpirma mismo ng senador sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na tapos na ang kanyang pagka-quarantine at nakarekober na siya mula sa sakit.