'Binastos na 'yung reputation ko': Julia Barretto gustong panagutin si Jay Sonza

MAYNILA — Hindi pinalampas ni Julia Barretto ang fake news na ipinakalat ng dating broadcaster na si Jay Sonza na umano'y nagdadalantao ang aktres at si Gerald Anderson umano ang ama.

Nitong Biyernes ay pormal nagtungo si Julia kasama ang inang si Marjorie Barretto sa tanggapan ng National Bureau of Investigation (NBI) Cybercrime Division para ireklamo si Sonza dahil sa post nito na pinagpiyestahan sa social media.

"I didn't know kung saan nanggaling 'yung false information na 'yun. Of course I was worried sa kung ano ang makikita ng family ko... There's no truth to it," reaksiyon ni Julia nang mabasa daw niya ang mapanirang post ni Sonza.

Una nang sinalag ni Julia ang tsismis at tinawag itong fake news sa kanyang Instagram post.

Pero hindi na raw niya palalampasin pa ang ginawa ni Sonza, na nais niyang turuan ng leksiyon.

"Ang dami ko na ring pinagdaanan, ang dami ko na ring pinalampas lalo na sa social media, binastos na ang reputation ko, ang pangalan ko. I think I just want to show people na hindi ko na pinapalampas 'yung mga bagay na ganito," ani Julia.

Pati si Marjorie, hindi nakapagtimpi sa kaniyang panggagalaiti kay Sonza na umano'y bumaboy sa kaniyang anak.

"Iyung pagkairesponsable mo lang, sobra eh. Hindi ka man lang nagtanong sa mga malalapit sa buhay niya. Walang pinanggalingan 'yung sinasabi po ninyo. Ang pagkaka-confirm pa ninyo is medyo baboy 'yung style. Di niyo na nirespeto yung pagkababae niya atsaka bata eh," ani Marjorie.

Magsilbi rin sanang aral ang ginawa ni Julia para sa netizens na huwag mang-api ng artista sa social media dahil may kabayaran ito sa batas.