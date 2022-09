MAYNILA – Tila hindi isyu para sa batang aktres na si Kaori Oinuma na wala muna siyang permanenteng on-screen partner sa mga ginagawang proyekto.

Sa media conference ng youth-oriented show na “Tara, G!”, inamin ni Oinuma na ine-enjoy niya muna na makapareha ang iba’t ibang artista upang mas madagdagan ang kaniyang karanasan sa pag-arte.

“Ine-enjoy ko siya. Kasi ngayon, the more na marami akong nakakapares, mas marami akong experiences,” ani Oinuma.

Bagamat bukas siya sa pagkakataong magkaroon muli ng sariling loveteam sa industriya, masaya naman aniya siya sa mga oportunidad na dumarating sa kaniyang career.

“At the right time siguro, if ever man kung para sa akin yung mag-stick ako sa isang loveteam, ie-embrace ko rin yun. Pero ngayon, ine-embrace ko yung moment na binibigyan ako ng chance na makatrabaho yung ibang actor,” dagdag pa ng aktres.

Sa nasabing iWant series, makakatambal ni Oinuma ang aktor na si JC Alcantara na kaibigan na umano niya bago pa ang palabas.

Hindi aniya naging mahirap ang kiligin kay Alcantara dahil magaling umano ang aktor sa mga ganoong eksena.

“Sa kilig naman, aminado naman si JC na magaling siya magpakilig. Proud siya diyan sa sarili niya,” sambit ni Oinuma.

Hirit pa niya, marami siyang natutunan kay Alcantara na lagi siyang tinutulak na mas husayan pa ang ginagawang trabaho.

Malaki rin ang pasasalamat ni Alcantara sa kaniyang kapareha dahil natututo rin siya sa aktres.

“Ayoko ko nangingibabaw. Gusto ko pantay kaming umaarte. Gusto ko kasi sabay kaming umaangat. Kaya thank you, Kaori, sa tiwalang binigay mo,” saad ng aktor.

Nakatakdang umere sa iWant ang “Tara, G!” sa Oktubre 7 na kinuhanan pa sa Atok, Benguet.

Makakasama nina Oinuma at Alcantara sa palabas sina Anthony Jennings, Vivoree Esclito, Zach Castaneda, CJ Salonga, at Daniela Stranner.

KAUGNAY NA BALITA