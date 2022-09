Dumalo si Anthony Jennings sa media conference ng 'Tara, G!'. Kuha ni Michael Bagtas, ABS-CBN News

MAYNILA – Unti-unti nang napapansin sa showbiz ang batang aktor na si Anthony Jennings lalo pa’t sunod-sunod din ang proyekto nito mula 2019.

Ngayong 2022, nakatakdang bumida si Jennings kasama ang ilan pang Kapamilya artists sa youth-oriented show na “Tara, G!” na kinunan sa Atok, Benguet.

Sa ginanap na media conference nitong Biyernes, natanong ang aktor kung handa na ba ito maging isa sa mga leading men ng ABS-CBN network.

Dinaan muna sa biro ni Jennings ang sagot bago nagpahayag ng pasasalamat sa tiwalang natatanggap mula sa kompanya at mga kaibigan.

“Nagpapasalamat ako sa tiwala na ibinibigay sa akin ng ABS-CBN, ng lahat actually. Pati mga kaibigan ko, lagi silang, ‘gawin mo yan, magbuhat ka lang nang magbuhat,’” ani Jennings na aminadong nagpapaganda na ng katawan.

Ayon sa aktor, nakakaiyak na makonsidera bilang isa sa mga susunod na leading man sa ABS-CBN na nagpakilala sa tulad nina Piolo Pascual, Jericho Rosales, Paulo Avelino, Zanjoe Marudo, at Daniel Padilla.

“Para sabihin na next leading man, wow. Nakakaiyak siya. Nakakakilig. Puro pagpapasalamat lang yung kaya kong ibigay. Sana sa susunod malay natin. Tingnan natin kung ano pa mangyayari,” pag-amin nito.

Bagamat natutuwa sa mga nangyayari sa kaniyang karera, ikinuwento ni Jennings na marami pa siyang kailangan matutunan sa industriya.

Nag-aaral pa rin aniya siya upang mas mahasa pa ang kaniyang kakayahan bilang artista.

“Hanggang ngayon naman nag-aaral pa rin ako, still learning. Dine-develop ko pa kung ano yung kaya kong i-develop pa. May mga kailangan pa rin talaga akong aralin. I think nagsisimula naman na siya. Tingin ko natututunan ko nang mas mabilis compared before. Nag-go-grow naman ako,” sambit nito.

Unang napansin si Jennings nang mapabilang ito sa top grossing film ng bansa na “Hello, Love, Goodbye” noong 2019.

Napabilang din siya sa naputol na serye nina Liza Soberano at Enrique Gil na “Make It With You.”

Noong 2021, nakasama siya pelikula nina Kaori Oinuma at Jeremiah Lisbo na “Love At First Stream.”

Makakasama naman nito sa iWant series na “Tara, G!” sina Oinuma, JC Alcantara, Vivoree Esclito, Zach Castaneda, CJ Salonga, at Daniela Stranner.

Nakatakdang umere ang “Tara, G!” simula Oktubre 7.

