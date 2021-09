Mula sa Instagram ni Neri Naig at video ni Tonskie Elsisura

Maging si Neri Naig ay nalungkot sa sinapit ng isang bride sa Cebu City na pinag-usapan matapos humagulgol nang malamang na-scam siya ng mismong wedding coordinator sa araw ng kaniyang kasal.

Sa kaniyang Instagram account, nakikisimpatya si Naig kay Cherry Pie Purisima dahil minsan din aniya siyang ikinasal at alam niyang ayaw ng lahat na ma-stress sa mismong selebrasyon.

Kaya naman sinabi nito na handa siyang sagutin ang reception ng kasal ni Purisima lalo pa’t may alam na restaurant si Naig sa Cebu City.

“Kung sino po ang nakakakilala sa bride, pakisabi po, message po ako or my partner @jonahcbautista. Kami na bahala sa reception niya. Malapit lang naman ang @jejusamgyupsal sa lugar nila. Dun na natin ganapin ang reception nyo,” sambit nito.

Nakita ni Naig ang nasabing kuwento ni Purisima sa isang balita kung saan naiulat na tinakbuhan ng wedding coordinator ang bride kaya pagdating sa reception matapos ang kasal ay walang kahit anong nakahanda para sa bisita.

Napaupo at napaiyak sa isang tabi si Purisima dahil umano sa kahihiyan.

Maging ang wedding cake at programa sa reception ay sasagutin na rin umano nina Naig bukod pa sa regalo na ibibigay sa bride.

“Sagot na rin po namin ang cake, may emcee ka na rin po para may program po ang reception nyo. May pabaon kaming @terra.ph accessories @_veryneri_ beddings @veryneri_sleepwear gift from @saturdaydress para sa bride,” ani Naig.

“Wala kayong gagastusin mag-asawa. Kami na bahala. May pa-pocket money kami sa inyo kahit papaano. Wag ka nang umiyak. Kami na bahala sa inyo.”

May handa rin aniyang magbigay ng libreng tokens para sa mga guest ni Purisima bukod pa sa cash para sa bagong kasal.

Umani ng papuri mula sa netizens ang pagtulong ni Naig. Maging ilang celebrities ay pinuri ang kabutihang loob nito.

“So sweet Aaw,” maikling komento ni Rufa Mae Quinto.

“Wow! Now ko lang nabasa ng buo. Kaya nbleblessed lalo ang Miranda Fam,” saad naman ng isang netizen.

