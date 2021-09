Sina John Lapus at Dante Gulapa ang magkakaharap sa huling survival game ng Squid Game: Extra Life. ABS-CBN

Bigong umusad sa huling survival challenge sina Hero Angeles at Izzy Aragon matapos matalo sa ikalawang round ng “Squid Game: Extra Life” ng “It’s Showtime” nitong Biyernes.

Mula sa anim na kalahok, apat na lamang ang natira sa ikalawang challenge ng special segment ng noontime show na halaw sa trending Korean thriller series ng Netflix na “Squid Game.”

Nakatapat nina Angeles at Aragon sina John “Sweet” Lapus at Dante Gulapa sa tug-of-war challenge kung saan nangibabaw ang lakas ng host at internet sensation.

Dahil dito, sina Lapus at Gulapa ang magkakaharap sa huling survival game sa Sabado kung saan ang mananalo ay siyang makakasali sa “Madlang Pi-Poll” segment ng palabas at maaaring manalo ng aabot sa P150,000.

Nauna nang naalis sa kompetisyon ang Pabebe Girls at "Pinoy Big Broither" housemates na sina Joj at Jai Agpangan nang matalo sa Red Light, Green Light stop-dance game noong Huwebes.

Patok sa publiko ang bagong Netflix K-thriller na nag-trending pa noong Lunes sa Twitter Philippines.

Ang 9-part na serye ay kabilang din listahan ng top spot sa mismong streaming platform kasama ng "Hometown Cha-Cha-Cha" at British teen drama "Sex Education."