Vice Ganda, emosyonal sa pagkuwento sa mga pagsubok nitong pandemya

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, ibinuhos ni Vice Ganda ang kanyang damdamin sa lahat ng mga pagsubook na pinagdaanan niya nitong pandemya.

Sa kanyang pinakabagong vlog na inilabas Miyerkoles ng gabi, hindi napigilan ni Vice ang maging emosyonal sa pagbabahagi ng takot at kalungkutan sa sunod-sunod na dagok na kanyang hinarap.

Maliban sa takot dala ng COVID-19, ininda rin ni Vice ang pagkamatay ng matalik niyang kaibigan at ang pagpapatigil sa pagbrodkast ng ABS-CBN.

"I am trying to be positive. Pero nung sabay-sabay na, napadasal ako. Sabi ko, 'Lord, kaya ko po, kaya ko naman po 'yung pagsubok niyo eh pero puwede po ba isa-isa lang.' Kasi noong nagsabay-sabay na, nahirapan ako talaga. Nahirapan ako talaga nung sabay-sabay na," ani Vice.

Ayon kay Vice, sa dami nang pagsubok, hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng solusyon.

"Takot na takot ako sa COVID, takot na takot akong mahawa. Takot na takot akong magkasakit... Takot na takot akong tuluyang magsara ang ABS-CBN kasi mawawalan kami ng mga trabaho. Hindi lang dahil sa pera -- of course, factor ang pera, totoo 'yon kailangan natin ng pera -- pero 'yung thought na hindi na ako magtatrabaho. Hindi na kasi ako sanay na hindi nagtatrabaho. 'Yung thought na mawawalan ako ng platform para makapagpatawa at saka 'yung fact na 'yung supporters ko hindi ako makikita, hindi ko maririnig ang madlang people, takot na takot ako roon," ani Vice.

"Tapos takot na takot ako na isa-isang nawawala 'yung mga taong malapit sa akin. Una, parang nawala ang pamilya ko sa akin physically kasi hindi ako makapunta sa bahay ng nanay ko kasi hindi rin sila makapunta sa akin. Ganoon dapat i-isolate natin ang isa't isa, mag-quarantine tayo para safe tayo at hindi kumalat ang virus. So physically parang nawala. Tapos nawala 'yung mga katrabaho ko. Tapos hindi kami umeere. So ang natitira sa akin 'yung mga kasama ko sa bahay. Tapos 'yung isa sa pinakamahalagang kasama ko sa bahay, 'yung best friend ko, nawala. Hindi ko maintindihan bakit, kung paano," dagdag niya.

Pero giit ni Vice, sa kabila nang mga pagsubok, naniniwala siya na may Diyos at sa plano nito.

Aniya, natuklasan niya ang kanyang kahinaan sa mga hamong pinagdaanan.

"Hindi pala ako ganun kalakas at kailangan ko maramdaman na hindi ako ganun kalakas para kumapit ako roon sa malakas. ... Akala ko lahat ng problema ay kaya kong gawan ng paraan. I thought I could be in control all the time but now, it's very clear I can not be in control of everything," ani Vice.

At dahil tanggap na niya ang kanyang kahinaan, iginiit ni Vice na Diyos na lang ang kanyang kinakapitan. Aniya, ipinagpapapasalamat niya na sa kabila ng takot at lungkot ay marami siyang natututunan. Maliban din aniya sa ligtas ang kanyang ina at mga mahal sa buhay ay malaki rin ang pasasalamat niya na hindi siya nag-iisa na hinarap ang mga pagsubok dahil kasama niya ang kasintahang si Ion Perez.

Sa ngayon ay patuloy ang pagpapasaya ni Vice sa "It's Showtime" na napapapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Sa ngayon ay trending ang vlog ni Vice na may pamagat na "Ang Istorya Ko N 'Di Nyo Alam" sa YouTube Philippines. Kinunan ang vlog sa Pampanga noong Hulyo 6, ilang araw bago tuluyang ipasara ng Kongreso ang Kapamilya network.

Narito ang pagbubukas ng saloobin ni Vice sa lahat nang mga pagsubok na pinagdaanan.