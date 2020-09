Michelle Vito at Paulo Angeles, masaya sa tambalan at kani-kanilang buhay pag-ibig

MAYNILA -- Walang nakikitang problema ang tambalan nina Michelle Vito at Paulo Angeles sa kabila nang kani-kanilang buhay pag-ibig.

Ito ang ibinahagi ng dalawa nitong Miyerkoles sa media conference para sa serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" kung saan tampok ang kanilang tambalan.

"Okay lang naman po. Kasi work lang naman," ani Paulo.

"Ever since naman po talaga ay magkaibigan kami ni Paulo, nagka-work din kami before. I think okay naman po talaga and wala naman po kaming awkwardness sa isa't isa," sagot naman Michelle.

Pag-amin pa ng dalawa, suportado ng kani-kanilang kasintahan ang kanilang trabaho at tambalan.

"Ako 'yung sa akin sobrang wala lang, okay lang sa kanya na love team kami ni Michelle," ani Paulo.

"Sa akin po okay lang din po. Okay lang din po sa akin and sometimes nagkukuwento rin ako sa kanya ng mg eksena namin ni Pao so okay naman po," ani Michelle na nobya ngayon ng aktor na si Enzo Pineda.

"Ang sinasabi niya sa akin palagi ay galingan ko palagi, congrats sa show namin at kinakamusta niya ako sa tapings, and mga cast, sina Pao, so okay naman po talaga," dagdag ni Michelle.

At tulad sa totoong buhay, nagsisimula na ring maging malapit sa isa't isa ang mga karakter na ginagampanan nina Paulo at Michelle sa "Ang sa Iyo ay Akin" bilang magkaibigan.

Nag-iba na ang ihip ng hangin para sa aso't pusang sina Gelo (Paulo) at Heidi (Michelle) sa sikat na serye ng Kapamilya matapos silang pumayag na maging kaibigan ang isa't isa.

Makikita nga na unti-unti ng nagbabago ang turingan nila sa isa't isa, ngunit may limitasyon ang kanilang pagkakaibigan lalo't ayaw ni Heidi na malaman ng iba niyang kaibigan ang tungkol kay Gelo dahil sa malaking agwat ng estado nila sa buhay.

Nahihiya si Heidi na malaman ng iba na mayroon siyang kaibigan na mahirap.

Napapanood ang “Ang Sa Iyo Ay Akin,” gabi-gabi sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel tuwing 9:20 ng gabi at iWantTFC.