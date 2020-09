Melai, malaki ang pasasalamat na nakasama sa pelikula sina Toni at Alex Gonzaga

MAYNILA -- Idinaan sa social media ni Melai Cantiveros ang pasasalamat sa pagkakataon na makasama sa isang pelikula ang mga kaibigan na sina Toni at Alex Gonzaga at Fifth Solomon.

Pag-amin ni Melai, ibang klaseng saya ang karanasan na makasama sa trabaho ang mga kaibigan.

At ngayong natapos na ang kanilang shooting, aminado si Melai na nami-miss niya ang mga kaibigan. Ang apat ay pare-parehong naging parte ng "Pinoy Big Brother."

"Sobra talaga bitaw, nakaka-sepanx, lalo na 'pag mga kaibigan mo talaga ang mga kasama ko. Gusto ko lang i-shout out and loud na very grateful ako sa friendship na binigay ni Lord sa amin. As in talaga super ang tawanan, lokohan, share-an, minsan nagkakaiyakan pa," ani Melai.

Ayon pa kay Melai, nakakatuwa rin na ang kaibigan niyang si Fifth ang direktor ng pelikula.

"Kay Direk Fifth na napakagaling sa larangan ng direksiyon, nakaka-proud na kaibigan mo na ang nagdidirek sa 'yo, 'yung napaka-comfortable mo habang nagwo-work ka," dagadag ni Melai.

Nagbigay din ng mensahe si Melai kay Toni at kay Alex na itinuturing na niyang kapatid.

"I'm so happy kasi aside sa trabaho na binigay mo 'te... nakaka-proud na ang producer mo ay kaibigan mo rin. At 'yung wisdom sa araw-araw ay the very best for me. Lagi ko ishe-share rin sa iba," ani Melai kay Toni.

At kay Alex naman, aniya: "Thank you kasi talagang sobra als, wala akong kapatid na babae pero ikaw sobra ang love mo, na feel ko 'yun sa 'yo. Gusto mo pa mag-lips to lips tayo HUY. Pero talagang very grateful ako sa FRIENDSHIP talaga, as in family na ako."

Nagapasalamat din sii Melai kay Direk Paul Soriano at sa kompanya nito na Ten17P Films. "Napaka-organized and isa sa napakagaling na production I've ever worked with. Sana uulitin. Dito nga pag-uwi ko wala akong bukang-bibig kung 'di kayo. Sabi na ni Jason 'amazing,'" ani Mela.

Hindi nagbigay ng iba pang detalye tungkol sa pelikula si Melai pero ginamit nito ang hashtag na #Exorsissum sa kanyang post.

Samantala nitong Miyerkoles, ibinahagi rin ni Alex na mami-miss niya ang mga kaibigang sina Melai at Fifth.

"The best feeling is when you are working with your best friends!! Thank you Lord Jesus for a successful shoot!!! We are all safe and now back at home pero Sepanx ako," ani Alex.

Para naman kay Fifth, iba ang saya na makagawa ng pelikula sa panahon ng pandemiya.

"Napakahirap gumawa ng pelikula sa panahong ito pero sa tulong ng buong produksyon at ng Diyos ay naitawid namin ng maganda ang aming proyekto. I am sooo happy and excited! Sensya na magulo ang aking system," ani Fifth sa kanyang post sa Instagram.