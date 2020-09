Liza Soberano: Rape jokes di dapat binabalewala

Hindi dapat isinasawalang bahala ang mga birong rape, sabi ngayong Huwebes ni Liza Soberano kasabay ng pagsasampa ng kaso laban sa isang netizen na nambastos umano sa kaniya.

"I was really upset because the fact that it's a rape joke, it's not something that should be taken lightly. And the fact that she's a woman, I would never in a million years do a joke like that," ani Soberano.

THIS JUST IN: Actress Liza Soberano files formal criminal case against the netizen who made a 'rape remark'. Liza was accompanied by her manager Ogie Diaz and legal counsel. pic.twitter.com/aBQ7aJpbXZ — MJ Felipe (@mjfelipe) September 24, 2020

Ikinuwento ng 22 anyos na aktres na sa comments section sa Facebook niya nabasa ang pahayag ng isang babae, na sinabing "masarap" daw siyang "ipa-rape."

"It sounded like, wala na raw akong trabaho so I can do anything I want, 'di bale na raw masira ang image ko tapos masarap ipa-rape," ani Soberano.

Ayon kay Soberano, dapat matutunan ng mga tao na maging responsable sa kanilang mga sinasabi sa social media.

"I think it's about time that people learn the consequences of speaking like that on social media," aniya.

"I know that everybody is entitled to their own opinion, that is true, but at some point, you have to be respectful to others online. I want people to learn that there are consequences to everything like rape jokes [because] that is not a light matter," dagdag niya.

Ayon sa abogado ni Soberano, malinaw na nilabag ng naturang netizen ang Cybercrime Prevention Act of 2012 sa pagbitiw ng mga komento.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News