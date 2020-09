Erich Gonzales, naiyak sa pagdiriwang ng kanyang ika-30 kaarawan

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Erich Gonzales ang maging emosyonal sa pagdiriwang ng kanyang ika-30 kaarawan nitong Linggo, Setyembre 20.

Sa kanyang pinakabagong vlog na inilabas nitong Martes, aminado ang aktres sa magkahalong saya't lungkot na ipagdiwang ang kaarawan na wala ang kanyang pamilya.

"Pasensiya na if medyo mugto ang mata natin, yes umiyak po ako. Sobrang miss ko lang ‘yung family ko especially ngayon. Medyo sad lang konti na sana kasama ko sina mama, si ate, si kuya," ani Gonzales na nakatanggap ng pagbati mula sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng video call.

Hiling ni Gonzales para sa kanyang kaarawan ay ang tuluyang pagkawala ng pandemya para makasama na niya ang kanyang pamilya at iba pang mahal sa buhay.

"Siguro dasal ko lang talaga na sana matapos na ‘to lahat, ‘no? Para makasama na natin ‘yung mga mahal natin sa buhay. Hala siya, naiiyak na me," ani Gonzales.

Hindi rin naman nakalimot ang aktres na magpasalamat sa lahat ng mga nakaalala sa kanyang kaarawan. Nagpasalamat din ang aktres sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang kanyang natatanggap.

"Anyway, I just wanted to thank you for all the love and support. Hindi po talaga ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Thank you very much sa pagsama sa akin today, sa lahat po ng mga nag-send ng messages, sa lahat ng nagparamdam ng pagmamahal, nagbigay ng regalo," ani Gonzales na ipinakita rin sa vlog ang pagbubukas ng mga natanggap na regalo.

Pero giit ng aktres, ang pinakamagandang regalo para sa kanya ay ang patuloy na pagkakaroon ng malusog na pangangatawan.

"But you know what? Ang pinaka-magandang regalo talaga is good health para sa ating lahat, para sa ating mga mahal sa buhay. Again, let’s just continue to pray na malagpasan natin lahat ng ‘to at matapos lahat ng ‘to at bumalik na sa normal lahat," ani Gonzales.

"Gusto ko lang i-share sa inyo 'yung kaligayahan, kalungkutan. Kalungkutan? Konting sadness lang naman dahil na miss ko na talaga ang family ko," dagdag ni Gonzales.