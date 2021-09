Nagsimula na ang “Squid Game: Extra Life” ng “It’s Showtime”. ABS-CBN

Halaw sa hit Korean thriller series sa Netflix, umarangkada na ang “Squid Game: Extra Life” ng “It’s Showtime” kung saan isa lamang ang matitira sa anim na kalahok ng special segment.

Nitong Huwebes, ipinakilala na ng noontime show ang mga kasali sa kompetisyon na sina: John Lapus, Hero Angeles, ang kambal na Joj at Jai Pangan, Sexbomb dancer na si Izzy Aragon, at ang viral sensations na sina Dante Gulapa at Pabebe Girls.

Sa naturang segment, maglalaban ang mga ito sa tatlong survival games na kagaya rin sa mga pambatang laro sa seryeng “Squid Game.”

Bawat laro ay may matatanggal na dalawang players hanggang sa isa na lamang matira sa Sabado na siyang makakasali sa segment na “Madlang Pi-Poll” at may tsansang manalo nang aabot sa P150,00 na premyo.

Sa unang laro, ang pamosong stop dance ang ginawa ng mga manlalaro kung saan sumayaw sila sa saliw ng awitin ni Vice Ganda na “Boom Panes.”

Unang nagpaalam sa kompetisyon ang Pabebe Girls na sinundan ng Agpangan Twins.

Sa Biyernes, magtatapat ang apat na natitirang kalahok para sa ikalawang survival game.

Patok sa publiko ang bagong Netflix K-thriller na nag-trending pa noong Lunes sa Twitter Philippines.

Ang 9-part na serye ay kabilang din listahan ng top spot sa mismong streaming platform kasama ng "Hometown Cha-Cha-Cha" at British teen drama "Sex Education."