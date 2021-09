MAYNILA -- Muling inalala ng aktor na si Joross Gamboa ang naging pagganap niya sa "FPJ's Ang Probinsyano," ang sikat na serye ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay.

Sa video na inilabas ng Dreamscape nitong Miyerkoles para sa selebrasyon ng ika-6 na anibersaryo ng serye, ibinahagi rin ni Gamboa, na gumanap bilang Tanggol na kaaway ni Cardo, ang pasasalamat na maging parte ng programa.

"Thank you sa lahat nang bumubuo ng 'Ang Probinsyano' at naging parte ako nito. Hanggang ngayon proud ako na maging si Tanggol," ani Gamboa.

"'Ang Probinsyano' ang isa sa pinakamatagal na shows ng ABS-CBN, ibig sabihin talagang napakaganda ng palabas na ito. Maraming, maraming salamat and happy anniversary sa inyo," dagdag ni Gamboa.

Matatandaang noong Pebrero 2019 nang magpaalam ang karakter ni Gamboa sa serye.

Watch more on iWantTFC

Nagpaabot na rin ng kanyang mensahe ng suporta ang aktor na si Mon Confiado na gumanap bilang si Mr. Cheng Lao na miyembro ng Hong Kong triad.

"'Yung mga habulan namin ni Cardo sa Hong Kong napaka-memorable nun. May kasabihan po sa mundo ng telebisyon na kapag ikaw daw ay hindi pa nakapag-guest sa 'FPJ's Ang Probinsyano,' hindi pa kumpleto ang iyong pagiging artista," ani Confiado.

"Happy 6th anniversary! Mabuhay po kayong lahat!" dagdag ni Confiado.

Watch more on iWantTFC

Mapapanood ang seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.