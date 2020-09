Ano pa ba ang hinihiling ni Vice Ganda sa kabila ng kanyang tagumpay

MAYNILA -- "'Yong chikang nasa iyo na ang lahat. That's so untrue."

Ito ang pahayag ni Vice Ganda sa online show ni Jaya na "Straight Talk" nitong Setyembre 20, sa kabila nang pagkakaroon niya ng matagumpay na karera at buhay pag-ibig.

Ayon sa "It's Showtime" host marami pa siyang mga bagay na nais makamit tulad na lamang nang patuloy na pagpapasaya sa mga manonood.

"Marami akong mayroon, marami akong natanggap, marami akong pag-aari. Pero for me no one can say na nasa akin na ang lahat. As long as we are alive, mayroon tayong hinahanap at kailangang mangyari 'yon. Kasi kapag wala na tayong hinahanap, nawawalan ng excitement ang buhay, ng essence ang life. At saka 'yung mawawalan tayo ng pananampalataya kapag wala na tayong pangangailangan. 'Yun ang lagi niyong sinasabi sa akin ni Regine (Velasquez) tuwing nag-uusap tayo. Gusto ni Lord na nangangailangan tayo sa Kaniya at pinupuntahan natin Siya at humihiling tayo sa Kaniya kasi 'yun 'yung power Niya at koneksiyon natin sa isa't isa,'" ani Vice na isa sa hosts ng "It's Showtime."

"Marami 'yung tinatanong, 'yung ano pa ang gusto kong mangyari? First, I want to be healthier. I want to live longer. I want to be given more opportunities to entertain people. Kasi wala sa akin 'yon. Sa ating lahat, wala sa atin 'yung kasiguraduhan na magagawa pa ba natin ito bukas, hindi ba? ... Wala tayo nun 'yung kasiguruhan," dagdag ni Vice.



Para kay Vice, hiling din niya na mas maging masaya pa ang kanyang pamilya na ngayon ay hindi niya madalas na nakakasama.

"Yung gusto kong makasama ang pamilya ko nang masayang-masaya. Kasi for now hindi natin sila nakakasama. At saka my family is not perfect. Maraming flaws ang family ko. Hindi porket marami kayong pera, maayos ang bahay niyo ay maganda ang pamilya niyo, hindi. My family is not perfect at sana mangyari in the future sana mas maging masaya ang pamilya ko at mas maging maayos ang mga isyu sa loob ng pamilya namin. Kasi we are a normal family and it's an imperfect family," ani Vice.

Isa si Vice sa pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon. Nagsimula bilang standup comedian si Vice na nakilala ang galing nang maging parte siya ng "It's Showtime."

Hindi rin matatawaran ang galing sa komedya sa mga patok niyang pelikula tulad na lamang ng "The Unkabogable: Praybeyt Benjamin" at "Petrang Kabayo."

Sa ngayon ay patuloy na tinutupad ni Vice Ganda ang hangarin na makapagbigay-aliw sa mga manonood ng "It's Showtime" na napapanood na sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Inaasahan ding ang muling pagsabak ni Vice Ganda sa pelikula sa 2020 Metro Manila Film Festival.