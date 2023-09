MANILA — Actress Alexa Ilacad admitted that she felt nervous working with screen veteran Maricel Soriano, who recently joined the cast of the drama series "Pira-Pirasong Paraiso."

“Iba po talaga 'yung kaba. Namamawis ang kamay, malamig. Alam po ng buong staff na kada bago mag-taping nagtatanong na ako ‘Bukas na po ba yon?’ Kailangan ko i-mentally prepare para makatulog ako ng maayos. Tapos nung dumating na po ako sa set, sinabi po ng staff namin na ‘Inay, kinakabahan po si Alexa. Tapos binasag niya agad ang kaba ko. She turned it into something very light,” Ilacad said in a press conference.

Soriano also told her not to be intimidated by anyone.

“Actually sinabi rin sa akin ni Inay na ‘huwag ka magpa-intimidate kahit kanino, pantay-pantay tayong lahat dito. Parang huwag mo hayaang pangunahan ng takot kung hindi ay ‘di mo maibibigay ang best mo. Napakalambing po ni Inay. Niyayakap din ako,” Ilacad added.

In "Pira-Pirasong Paraiso," Soriano plays the grandmother of the Paraiso sisters.

"Pira-Pirasong Paraiso" an ABS-CBN-TV5 drama series airs weekdays at 3:00 p.m. and Saturdays at 2:30 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, A2Z, and iWantTFC.