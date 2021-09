Maris Racal, mali ang pinilahan sa pagpaparehistro

MAYNILA -- Nagkamali man, hindi sumuko ang aktres na si Maris Racal na ituloy ang plano na magparehistro para makaboto sa darating na halalan ngayong 2022.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Martes ng gabi, ibinahagi ni Racal ang kanyang Tiktok video kung saan kita ang kakaiba niyang karanasan para lang makapagparehistro.

Ayon kay Maris, sa tagal nang kanyang hinintay, hindi niya inakalang sa maling distrito siya pumila.

"So pumila ako ng mga 2:30 a.m. Sobrang nagmadali ako, sa sobrang pagmamadali ako maling bag ang nadala ako. ...Tapos uy mayroong reporter, siyempre automatic na diyan ang kumaway. ...Tapos 'yon sunrise na, mahaba-haba pa ito three more hours to go so napaupo na lang talaga ako sa sahig. Pang-number 24 ako, pero noong 8 a.m. nalaman ko na maling district pala ang pinilahan ko. So ang galing lang talaga. Wala ng slot, so umuwi na lang ako," kuwento ni Racal

"Cut to next day, 2:30 a.m. pa rin ako pumila bad trip ako diyan pero okay lang. Ayan nakapasok na ako sa mall finally may aircon thank you God! So anyway sa lahat ng gustong magparehistro maaga dapat kayong dumating. Mayroon pa tayong few days left so magparehistro na kayo guys. Thank you 'yun lang," ani Racal.

Bago ang kanyang Instagram post, isa si Racal sa mga artista na nagpahayag na sana ay mapalawig pa ang deadline ng voter registration period.

"Sana talaga i-extend ang registration kasi ang hirap ng 300 slots lang per day, tapos 4 days a week lang dito. Please extend voter’s registration!" ani Racal sa Twitter nitong Setyembre 27.

Samantala, ngayong Miyerkoles, Setyembre 22, ay ipinagdiriwang ni Racal ang kanyang ika-24 na kaarawan.

Nagsimula ang karera ni Racal sa show business sa pagsabak niya sa "Pinoy Big Brother." Maliban sa pag-arte ay kilala rin si Martes sa husay niya sa pag-awit.

Nito lamang nakaraang linggo, isang bagong awitin ang inilabas ni Racal na may pamagat na "Asa Naman."