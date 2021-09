Julia Barretto sinabing walang utang na ‘sorry’ kahit kanino

Mula sa Instagram ni Julia Barretto



Bagamat nag-alangan pa bago sumagot, naniniwala ang aktres na si Julia Barretto na wala siyang pinagkakautangan ng paumanhin.

Sa inilibas na vlog ng kaibigan ni Barretto na si Joe Vargas, natanong ang aktres at aktor na si Marco Gumabao kung sa tingin nila mayroong mga tao na kailangan nilang humingi ng sorry.

Mabilis na sumagot si Gumabao na sinabing sa Diyos siya may utang na paumanhin: “Ako kay God. Alam mo 'yun kung bakit.”

Nang bumaling na kay Barretto, napangiti muna ito bago sinabing wala siyang pinagkakautangan ng sorry.

Sinubukan pang kulitin nina Vargas at Gumabao ang kaibigan ngunit nanindigan itong wala. Aniya, kung mayroon man, ito ay ang mga taong maaaring nasungitan niya noon.

“Siguro kung magso-sorry [ako], iyong simpleng 'yung alam mo kunwari pagod ka, ‘tapos nalalabas mo sa mga kasama mo minsan... Siguro 'pag feeling nila ay natarayan ako,” sambit ni Barretto.

Natanong din ang dalawa kung mayroon ba silang pinagsisihang desisyon sa buhay ngunit kapwa itong sumagot na wala.

Para kay Barretto, maliliit na bagay lamang ang pinagsisihan niya katulad ng hindi paglilinis ng kuwarto.

“Major? Wala,” mabilis na kambyo ng aktres.

Kung mabibigyan din ng pagkakataon, nais nito na makasama muli sa isang proyekto ang nobyong si Gerald Anderson.

“Syempre, I wanna do another film with Gerald. 'Between Maybes Part 2,'” saad ng aktres na huling nakasama si Anderson sa pelikulang “Between Maybes.”

Nitong Marso, inamin ni Anderson ang relasyon nila ni Barretto, matapos ang higit isang taong usap-usapan tungkol sa ugnayan nilang dalawa.

