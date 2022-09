Jennica Garcia, nais makatrabaho si Coco Martin

MAYNILA -- Idinaan sa social media ni Jennica Garcia ang pangarap na makasama sa proyekto si Coco Martin, bida ng "FPJ's Ang Probinsyano" na nagtapos nito lamang nakaraang buwan.

Sa kanyang Instagram, isang retrato ang ibinahagi ng aktres kung saan ipinakilala niya ang sarili bilang si Jenni Dalisay, ang sidekick ni Martin na nakilala sa kanyang karakter bilang si Cardo Dalisay.

Sa caption ng post, inamin ni Garcia na hiniling niya na mapasama sa "Ang Probinsyano" noong magdesisyon siyang magbalik sa pag-arte noong nakaraang taon.

Aniya, isa siya sa mga nalungkot nang magtapos ang serye matapos ang pitong taon.

"Matagal kasi ang run ng teleserye ni Mister Coco Martin. Napakahusay niyang actor at nakikita ng mga manonood ang sinseridad niya sa mga proyekto na kanyang ginagawa. Dagdag mo pa na lahat ng actor na kasama sa 'Ang Probinsyano' ay magaling din sa larangan ng pag-arte," ani Garcia.

"Ang daming nagmamahal at naniniwala sa husay ni Coco Martin. Mahal na mahal siya ng mga katrabaho niya at di lang ng mga artista. Hanggang staff at crew malaki ang paghanga sa kanya. Mister Coco Martin earned it dahil masipag at matalino siya. Hindi rin mawawala yung paghanga at kilig ko siyempre para sa kanila ni Julia Montes," dagdag ng aktres.

Si Garcia ay isa sa mga bituin nang inaabangang serye ng Dreamscape Entertainment na "Dirty Linen."

Sa huli, naniniwala siya na maaari pa rin niyang makatrabaho si Martin sa ibang proyekto.

"Isa pa, hindi naman dun nagtatapos ang proyekto na gagawin ng isang Coco Martin. May tiyansa pa, let's go!" aniya.

