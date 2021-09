Kaabang-abang ang 'Everybody, Sing!' sa susunod na tatlong linggo dahil 100 na songbayanan ang makakasama ni Vice Ganda sa bawat laro. ABS-CBN



Mapapanood na ang mga naunang episodes ng weekend game show na “Everybody, Sing!” sa tatlong sunod-sunod na linggo kung saan maaaring manalo ang 100 na kalahok ng aabot sa P2 milyon.

Simula sa Setyembre 25, ieere na ang “100 Songbayan Special” ng game show na una nang nai-shoot bago pa man nagkaroon ng pandemya.

“Ito ‘yung mga episodes na nagawa po namin bago pa nauso ang social distancing nating lahat kaya tutukan niyo ‘yan sa tatlong sunod-sunod na weekends. Isang malaking thank you namin ‘yan for everybody na nakipag-bayanihan sa amin sa saya at sa kantahan,” paliwanag ni Vice Ganda noong Linggo.

Hindi kagaya sa unang mga napanood na 25 lamang ang kasali, sa orihinal na pagsisimula ng palabas ay 100 ang magtutulong-tulungan upang makuha ang premyo na papalo sa P2 milyon, mas malaki sa P500,000 sa mga nakaraang episodes.

Mas marami ring segment ang game show dahil na rin sa dami ng kasali sa kompetisyon.

Sa mga naunang naipalabas ng “Everbody, Sing!”, hinati sa limang grupo ang 25 na “Songbayanan” para sa iba’t ibang round kung saan nakasalalay ang bilang ng segundong gagamitin nila para sa jackpot round.

Sa unang round, pupunan ng limang miyembro ng isang grupo ang 10 blangkong lyrics sa isang kanta, at pinangalanang “Sing in the blank”, kung saan bawat tamang sagot ay may katumbas na P1,000 at dalawang segundo para sa final round.

“Pic sing a broken song” naman ang sumunod na yugto ng laban kung saan panibagong grupo ang huhulaan ang nawawalang lyrics ng kanta sa tulong ng mga ipapakitang larawan.

Mamimili sa dalawang lyrics na kakantahin ang mga contestant para sa ikatlong round na pinamagatang “The ChooSing one.”

Kinakailangan namang isalin sa Ingles ng susunod na grupo ang mga lyric na pahuhulaan na nasa wikang Filipino sa ikaapat na round (Engli-Sing the lyrics) upang makakuha rin ng dagdag 2 segundo at P1,000.

Sa ikalimang round, mas mahirap ang mechanics na laro dahil kailangan hulaan ng huling grupo ang dalawang nawawalang lyrics na kakantahin ng pabaliktad ng banda. Apat na segundo ang katumbas ng bawat tamang sagot.

Mapapanood ang “Everybody, Sing!” tuwing Sabado at Linggo sa A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

