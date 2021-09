Nash Aguas, binalikan ang pagiging batang Cardo sa 'Probinsyano'

MAYNILA -- Hindi makakalimutan ng aktor na si Nash Aguas na naging bahagi siya ng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ng aktor na si Coco Martin.

Para sa ika-6 anibersaryo ng sikat na serye ng ABS-CBN, muling binalikan ni Aguas ang kanyang karanasan sa pagganap bilang batang Cardo Dalisay.

Ani Aguas sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong Lunes, isang karangalan ang maging parte ng "Ang Probinsyano."

"Maraming salamat po at naging parte rin ako nang napaka-iconic na teleserye na ito. I am proud to say na kahit maikli lang 'yung role ko eh masasabi kong ako 'yung batang Cardo," ani Aguas.

"Napakalaking bagay na maging parte ng one of the most iconic, most watched and most revered teleseryes of this past decade. Happy 6th anniversary 'FPJ's Ang Probinsyano,'" ani dagdag ni Aguas.

Samantala, ipinagmamalaki rin ng aktor na si Tonton Gutierrez na naging bahagi siya ng "Ang Probinsyano" bilang si Pablo Dalisay, ama ng bidang karakter na si Cardo.

"Ka-eksena ko ang pinakamahuhusay at batikan na aktor and very missed -- the late Eddie Garcia," ani Gutierrez.

"Maikli lang ang naging role ko. I am very, very proud to be a part of it. Sa lahat ng bumubuo ng 'FPJ's Ang Probinsyano' lalo na sa ating bida na si Cardo, Mr. Coco Martin, sana ay patuloy pa rin kayong gumawa ng magandang istorya. Happy 6th anniversary 'FPJ's Ang Probinsyano,'" dagdag ni Gutierrez.

Mapapanood ang seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.