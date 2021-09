Mula sa Instagram ni Rita Gaviola.



Hindi pa man nakokoronahan ang bagong Miss Universe Philippines, tila may isa nang nais sumali para sa susunod na edisyon ng kompetisyon -- si Rita Gaviola o mas nakilala bilang si Badjao Girl.

Sa kaniyang Instagram account, nagpahapyaw si Gaviola sa kaniyang mga tagahanga ng intensyon ng paglahok sa national pageant na nagluklok sa katulad nina Catriona Gray at Pia Wurtzbach.

“Soon sasali na tayo sa miss u,” maikling saad ni Gaviola.

Marami naman ang na-excite sa tinuran nito kaya bumuhos ang suporta sa comment section ng kaniyang post.

“SALI KA NA PO SA MIS U NEXT YR PLS,” saad ng isang fan.

Napansin din ng mga netizen ang pagbabago sa itsura ni Gaviola na makikitang posturang-postura na sa kaniyang mga litrato sa social media.

“Oh my Gosh, ang ganda! What a transformation from her humble beginnings,” komento ng isang netizen.

“Ganda filipina - bagay ka pang pageantry iha,” suporta naman ng isa pang fan.

Unang nakilala si Gaviola noong 2016 nang mag-viral na nanlilimos kasama ang kapatid sa kasagsagan ng Pahiyas Festival.

Sinundan ito ng pagkakapili sa kaniya upang pumasok sa Bahay ni Kuya sa “Pinoy Big Brother: Lucky 7” kung saan binansagan siyang “Badjao Girl ng Lucena.”