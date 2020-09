Maja Salvador throws street food party to mark 1M subscribers on YouTube

MANILA -- Actress Maja Salvador now has 1 million subscribers on the video-sharing site YouTube.

Salvador on Sunday took to Instagram to share the good news to her fans and followers.

"Salamat sa pagsama sa masayang journey na ito. Marami pa tayong pagsasamahan mga beshies," Salvador wrote in the caption.

To celebrate her latest achievement, Salvador had a street food party with her loved ones, including her boyfriend Rambo Nuñez. A video of their celebration was uploaded on her channel on Sunday.

"Isang milyong pasasalamat mga beshies. One million na tayo, one million subscribers. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Isang milyong pasasalamat dahil sa sinamahan niyo ako sa journey na ito. Noong naisipan ko na gumawa ng YouTube channel mga beshies, ginawa ko 'yon dahil mas gusto ko na makilala niyo po ba ako ng mas personal pa, kalalimlaliman na pagkakakilala, 'yung ganun. ‘Yung Maja na hindi niyo napapanood sa TV, hindi sumasayaw sa stage o sa mga pelikula. 'Yung ako mismo, 'yung walang ibang character na ginagawa," Salvador said.

She added: "Kaya maraming-maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa journey na ito. Dahil diyan mga beshies ay umabot na tayo ng 1 million subscribers."

Salvador started vlogging in June w2019 via her YouTube channel entitled "Meet Maja."

Aside from her life being an actress, Salvador also shares her personal moments and travel journey via her vlogs.

"Kaya nagkaroon tayo ng YouTube channel dahil lahat ng gusto kong puntahan, lahat ng paborito kong kainan, mga yugyugan, mga kasiyahan, kahit anong moments pa 'yan, 'yan ang mapapanood niyo," Salvador said.

Salvador last starred in ABS-CBN's hit series "The Killer Bride" which ended January this year.