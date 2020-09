Andrea Brillantes, 10M na ang followers sa Instagram

MAYNILA - Pumalo na sa higit 10 milyon ang tagasunod o followers ng aktres na si Andrea Brillantes sa Instagram.



Nitong Linggo, nagpasalamat si Brillantes sa lahat ng kanyang mga tagahanga at sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya.

"Happy 10M," bungad ni Brillantes sa caption niya sa kanyang post.

Pag-amin ng aktres, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng ganoong karaming followers.

"Never ko po inakala na aabot ako sa 10M. Sobrang saya ko na dati sa 500K tapos ngayon 10M na kayo na fino-follow ako, 'di ako makapaniwala na may ganun kadaming tao na gustong makita ang mga daily posts ko grabe," ani Brillantes.

"Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Ang dami kong na-achieve ng dahil sa inyong lahat. Thank you ulit and I love you all so much," dagdag ni Brillantes.



Matatandaang nagsimula ang karera ni Brillantes bilang parte ng "Goin' Bulilit." Noong 2013, bumida si Brillantes sa seryeng "Annaliza.

Matapos ang sunod-sunod na paglabas sa telebisyon gaya ng sa "Hawak Kamay" at "Pangako Sa 'Yo, muling kinilala ang pagganap ni Brillantes bilang isa sa mga bida ng seryeng "Kadenang Ginto" na nagsimula noong 2018.

Nito lamang umpisa ng taon ay nagtapos ang "Kadenang Ginto" kung saan nakasama niya bilang kapareha ang baguhang aktor na si Seth Fedelin.

Kamakailan lang ay nagbigay ng update si Brillantes tungkol sa ipinapagawa niyang bahay.

Sa Instagram, ibinahagi ni Brillantes ang mga retrato kung saan kita ang loob at labas ng magiging bagong tirahan nila ng kanyang pamilya.

Oktubre noong nakaraang taon nang ibahagi ni Brillantes sa pamamagitan ng kanyang vlog ang pagsisimula ng konstruksiyon ng kanyang tatlong palapag na bahay.

Sa nakaraang panayam sa Kapamilya star, sinabi nito na pangarap niya na itira sa isang subdivision ang kanyang buong pamilya.