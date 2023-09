Larawan mula sa Facebook page ni Jed Madela.

MAYNILA — Tuwang-tuwa ang OPM singer na si Jed Madela sa viral na photo na kapangalan niya ang section sa isang paaralan.

Sa mga larawang binahagi ng singer sa kanyang Facebook page, Jed Madela rin ang pangalan ng section ng Grade 1 sa Albert Einstein School sa Cotabato.

Para kay Madela, isang karangalan para sa kanya na maging kapangalan ang naturang section, at sinabing ito ay nakakapag-pasaya sa mga tao.

"In times when I feel so unimportant and ignored in one corner, my Lord picks me up and gives me the tightest hug. I am so honored. Woke up to these photos sent (by) my friend Manduyog Rashid," saad ni Madela.

"This is from Albert Einstein School in Cotabato where they named Grade One under me! I’m so happy!!! Sending my my love and thanks to Sir Edison, the faculty and the students! Hope to visit you in the future!!!" dagdag pa niya.

Nitong Mayo, nilabas ni Madela ang music video ng "Just For You," isang kolaborasyon kasama sina DJ M.O.D. at Darren & Cashwell.

