Matutuloy na ba ang pinaplanong pelikula ni Claudine Barretto at Judy Ann Santos?

Ayon kay Claudine, patuloy pa rin ang paghahanap nila sa tamang proyekto na magsasama sa dalawang batikang aktres.

"Ako rin inaabangan ko rin pero naghahanap pa talaga ng magandang proyekto...Of course, sinabi ko rin naman. Yes, we are friends naman," aniya.

Una nang sinabi ni Judy Ann na may mga natanggap na siyang mga story pitches pero wala para sa proyekto na makakasama si Claudine.